Pohřešovaný muž měl odejít ve čtvrtek 4. dubna v době okolo 10 hodiny z místa svého bydliště v Sezimově Ústí a od té doby o sobě nepodal žádné informace. Osobní doklady a svůj mobilní telefon zanechal v místě bydliště. Dle zjištěných poznatků by možná mohl ohrozit své zdraví či život.

Pohřešovaný muž je štíhlé, asi 168 cm vysoké postavy, tmavších blond vlasů, zelených očí, zdánlivého stáří 42 – 45 let. Oblečen by mohl být do šedých kalhot, šedého kabátu a hnědých sportovních bot.

Jakékoliv informace k výskytu či pohybu uvedeného muže prosím sdělte táborským kriminalistům na lince 158.