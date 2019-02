Poník Beruška se spokojeně prochází po zahradě v centru Holubova a netuší, co se kolem něho sběhlo.



Na poníka je pěkné pokoukání, ale jedni ze sousedů z něho mají noční můru. Tento soused totiž trpí silnou alergií na některé z pachů a zápach z exkrementů poníka nových sousedů bohužel patří mezi ně. Vedle zahrady s poníkem mají tito starousedlíci relaxační zónu s posezením a altánem, kde trávili pohodové chvíle, než se přistěhovali noví sousedé.



Kvůli poníkovi vedle, kterého v létě doprovázelo ještě hříbě, ale tento starousedlík na zahradě moc dlouho nevydrží, protože se u něho rozjíždějí alergické potíže. Snažili se s majitelkou poníka domluvit, totéž říkái chovatelka. Společnou řeč však nenašli. Nemocný soused se posléze obrátil na právničku a spor skončilu soudu.



Sousedům poníka nevadí sama čtyřnohá dáma Beruška, ale zápach z toho, co produkuje. Z celé situace jsou nešťastní.



„Beruška je shetllandský ponny, typ mini do 87 cm výšky,“ říká chovatelka poníka Martina Kubíková. „Zkoušela jsem Berušku chovat jinde, měsíc byla ve stáji v Krasetíně, ale to nešlo, protože se nesnese s ostatními koňmi, kope a kouše kolem sebe. Kromě toho přestala žrát, protože je na mě fixovaná. Nevím, jestli to je proto, že než jsme ji koupili, byla týraná.“ Martina Kubíková se dušuje, že zahradu po poníkovi denně uklízí a slámu na podestýlku vyměnila za granofyt, který pohlcuje pachy a vodu. Podle ní tam zápach není, navíc sousedé kolem včetně žalobců mají slepice a mnozí i jiná hospodářská zvířata, a tím pádem i hnojiště.



Postižení sousedé se odmítají ke sporu vyjadřovat, protože by tím jenom přilévali olej do ohně.



Sporem se už dvakrát zabýval soud. Nyní byl případ vrácen opět soudu v Krumlově. „Okresní soud v Českém Krumlově obdržel 23. 1. 2019 spis s rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích. Usnesení dne 25. 1. 2019 rozeslal účastníkům řízení a čeká na jejich případné reakce,“ sdělil Deníku Jan Montag, místopředseda soudu a mluvčí. „Ústní jednání prozatím nebylo nařízeno. Ústní jednání bude možné až ve chvíli, kdy bude známo, jaké další skutečnosti budou v řízení dokazovány.“

Chronologie případu

Spor vypukl zhruba před rokem a půl.

Okresní soud v Českém Krumlově loni rozhodl, že chovatelé se musí zdržet obtěžování sousedů zápachem z koně.

Senát krajského odvolacího soudu ale verdikt zrušil kvůli nepřesnostem v rozsudku.

Nyní je spor opět u Okresního soudu v Českém Krumlově.