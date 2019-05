Od první prezentace záměru před rokem oznámil investor 15. května další detaily. Věž tak „povyrostla“ o 23 metrů na 104 – mají v ní být hotel, kanceláře a na vrcholu „sky-bar“. Hotel má provozovat vídeňský řetězec, prý „s lineckými kořeny“, uvedl investor Thomas Bodner.

V dalších třech menších budovách mají být byty, obchody, kanceláře, ale také volnočasová zařízení jako fitnescentra. Objekty tabákové továrny, které se v místě ještě nacházejí, nejsou památkově chráněny a budou strženy. Nedotčena zůstane historicky cenná část, vybudovaná podle plánů Petera Behrense a Alexandera Poppa ve třicátých letech.

„Pro architekty bylo důležité vytvořit spojení mezi starým a novým,“ píší OÖN. Chtějí tabačku „otevřít k městu“. V tom má mít věž obzvláštní význam – má být přívětivě ukazujícím prstem. Celkově budou čtyři budovy stát na 37 200 metrech čtverečních. Maximálně čtvrtinu z toho zaberou byty.

Výstavba má začít koncem příštího roku. Během šesti let mají stát všechny čtyři budovy. Pozemek bude patřit nadále městu, investor jej dostane do užívání na sto let. „Tabačka byla dosud cizím tělesen v těle města, teď chceme vytvořit novou městskou část,“ řekl starosta Klaus Luger. Projekt má přinést 3000 pracovních příležitostí.

Jak kde prchají od rodičů

Podle Eurostatu žije nejméně lidí ve věku od 25 do 34 let u rodičů ve Skandináii – v Dánsku jen 3,2 procenta, ve Finsku 4,7, ve Švédsku 6 procent. Nejvíc se drží rodičovského hnízda v jižních a východních zemích EU – v Chorvatsku, na Slovensku a v Řecku vydrží v „hotelu Mamá“ v tomto věku téměř 60 procent mladistvých, napsaly OÖN. V Česku to je podle ročenky asi 32 procent, v celé unii 28,5 procenta.

Zakázali šátky ve školách

Rakouská Národní rada uzákonila ve čtvrtek zákaz nošení šátků v základních školách. K iniciativnímu návrhu koalice je připojeno „zjištění výboru“, podle kterého se zákaz netýká například židovské kippy nebo patky Sikhů (na snímku). Právník na ústavu Theo Öhlinger to má za nikterak závazné, ale také za nadbytečné. „Zjištění výboru“ je pomůcka k výkladu, pokud by jej posuzovatel některé sporné věci chtěl. „Když to chtít nebude, bude to ignorovat,“ říká Öhlinger ve Volksblattu. Ve zmíněném stanovisku stojí doslova, že zákazem je míněn pouze druh oblečení, „které zahaluje celou hlavní vlasovou část nebo její velké části“. Patka a kippa do této definice nespadají. „Jejich zahrnutí pod pojem šátek právník ale tak jako tak odmítá, protože šátek je podle něho vyjádřením diskriminace dívek, zatím co kippa je náboženským zvykem,“ píše list. K postoji ústavního soudu při možném napadení normy se nechtěl advokát vyjádřit – je to prý padesát na padesát…

V souvislosti s projednáváním zákona chce parlamentní frakce Liste JETZT předložit návrh na zákaz viditelných náboženských symbolů ve škole, jak oznámila mluvčí pro vzdělávání Stephanie Coxová. Zákaz šátků označuje za populistický exces – v zásadě je prý také proti tomu, aby děti v základní škole nosily šátek, ale podle ní nesmí docházet k diskriminaci menšin. Škola má být podle strany ovšem „prostorem bez náboženské víry“. Navrhuje proto i svěšení křížů ze stěn tříd. To podle očekávání odmítá státní sekretářka ministerstva vnitra Karoline Edtstadlerová (ÖVP). „Kříž je symbolem našeho evropského, křesťansko-židovského dědictví a stojí absolutně mimo diskuse,“ řekla kandidátka pro volby do Evropského parlamentu. „Šátek je naopak politickým symbolem utlačování mladých dívek, proto nemá ve škole co dělat. Kdo uměle rozněcuje náboženské debaty, podporuje politické islamisty. My chceme chránit všechny děti v Rakousku před stigmatizací, nucením a sociálním tlakem,“ prohlásila.