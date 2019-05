Temelín – Prvních několik set metrů budoucího horkovodu mezi temelínskou elektrárnou a Českými Budějovicemi už je svařeno. Podle tiskového mluvčího elektrárny Marka Svitáka nyní práce probíhají současně hned na několika stanovištích. Zapojeno je do nich několik desítek lidí.

Akce, díky níž má teplo z Temelína pokrýt od topné sezony 2020/2021 zhruba 30 procent spotřeby jihočeské metropole, začala letos.



„Ve dvou úsecích trasy horkovodu je sejmuta nadložní vrstva zeminy a běží výkopové práce. Stavaři navážejí materiál a už zahájili i vlastní instalaci potrubí,“ dodává Marek Sviták k aktuální situaci. Postupnou realizaci projektu, o němž společnost ČEZ jako investor jednala s Českými Budějovicemi řadu let, může pozorovat každý, kdo jede autem mezi Týnem nad Vltavou a kempem Křivonoska. Pro jeden a půl úseku už jsou jednotlivé díly potrubí složeny v polích. Roury, každá přibližně o délce 16 metrů, jsou rozmístěny po stavbě a několik set metrů je svařeno. Při spojování se využívá speciální přístřešek. „Jde o plechový přístřešek, uvnitř kterého je svařovací automat,“ vysvětluje Marek Sviták a připojuje, že úkolem přístřešku je vytvářet stabilní klimatické podmínky pro svařování.



Hotový horkovod s délkou 26 kilometrů bude třetí nejdelší v České republice. Trasa do Českých Budějovic bude mít vnější průměr 80 centimetrů, vratka do elektrárny bude mít průměr o deset centimetrů menší. Předávací stanice bude v jihočeské metropoli na sídlišti Vltava. Potrubí bude uloženo minimálně 1,3 metru pod zemí. Životnost je odhadována minimálně na 30 let.