Pozor na kolony, most před Krumlovem je kvůli poškození částečně uzavřen

Havarijní uzavírka, to je důvod, proč na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova na silnici I/39 silničáři ve středu 28. dubna museli částečně uzavřít most přes Vltavu.

Ilustrační foto

Na konstrukci mostu totiž došlo vinou intenzity provozu k poškození mostního závěru a stav vyžaduje okamžitou opravu a provoz bude sveden zúžených pruhů nebo bude kyvadlový. "Vzhledem k tomu, že není možné most úplně uzavřít kvůli převedené dopravě z uzavírky silnice I/3 u Velešína, budou práce probíhat za místního omezení pruhů a průjezdu," dodává mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová. Veškerý provoz bude projíždět stavbou ve dvou střídajících se režimech – dle postupu opravy to bude buď posun jízdních pruhů a výrazně snížená rychlost, nebo osazení světelné signalizace a průjezd kyvadlově jedním pruhem. "V místě se očekávají kolony, řidiči se tak musí obrnit trpělivostí a na své cesty vyrážet s předstihem," dodává mluvčí s tím, že dokončení opravy se předpokládá v pátek 7. května 2021.