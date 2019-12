V Kaplici, Dačicích a Trhových Svinech začnou od 1. ledna fungovat místní územní pracoviště finančního úřadu v novém režimu. A to následkem organizační změny, která podle mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jany Králové nemá vliv na rozsah a dosah služeb nabízených občanům. „Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města,“ ujistila Jana Králová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad, kterým je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, nezmění. Nebudou tedy vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci. Mění se ale umístění spisů. Z Dačic poputují do Jindřichova Hradce, z Kaplice do Českého Krumlova a z Trhových Svinů do Českých Budějovic. Jiná budou i telefonní čísla. „Územní pracoviště ve všech třech městech ale zůstávají v dosavadních prostorách. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní nebo činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků i nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty,“ vyjmenovala Jana Králová. Tyto činnosti pracovníci finančního úřadu zajistí ve zmíněných městech v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 h. V hodně vytížených obdobích, hlavně v lednu a březnu, se počítá s možným rozšířením úředních hodin.