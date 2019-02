Informaci přinesl server Seznam.cz. Podle našeho zjištění na situaci upozornila Jitka Špánková, ředitelka Senior housu Trnová. Senior byl loni převezen z Prachatic do Trnové na Plzeňsku, kde začátkem srpna zemřel. „Rodina pana Spaeinga mě pověřila, abych podala jejich jménem v České republice trestní oznámení,“ řekla Deníku.



Ředitelka Senior housu Trnová Jitka Špánková žalobu za rodinu německého seniora, který podle jeho rodiny nedostával v podobném zařízení v Prachaticích náležitou péči, podala v Plzni. „Byly rozdíly v překladové dokumentaci a nebyl to ojedinělý případ. Lidé z Edenu k nám chodili špinaví, podvyživení, apatičtí. Jeden klient k nám přišel s vývodem, napsánu měl čirou moč, ale byla krvavá. Dnes je už v pořádku a znovu chodí,“ řekla. Senior hous Trnová se orientuje na převážně českou klientelu, ale má i německy mluvící personál. „Nyní máme dvacet německy mluvících klientů,“ upřesnila.



Trestní oznámení podala Jitka Špánková v Plzni. „Mám informaci, že případ prošetřují prachatičtí kriminalisté,“ řekla. To potvrdila Martina Joklová, mluvčí prachatické policie s tím, že případ není u konce. „Prověřování potrvá několik týdnů, ale spíše měsíců. Probíhají výslechy. Požádali jsme o spolupráci i kolegy z Německa,“ uvedla Martina Joklová s tím, že k trestnímu stíhání konkrétní osoby zatím nedošlo.



Povědomost o možném špatném zacházení nemá ani odbor sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích. Jeho vedoucí Jaroslava Hauptmanová uvedla, že soukromé zařízení v Prachaticích vedou v patrnosti. „Máme tušení, že jde o zařízení pro převážně německou klientelu, ale nespolupracuje s námi. Nikdy jsme v rámci obce s rozšířenou působností se zástupci zařízení nejednali a nedávali doporučení pro přijetí klienta z našeho obvodu,“ upřesnila.



Zařízení Senior House Eden Prachatice není zařazeno do sítě sociálních služeb. Podle Hanky Rabenhauptové, referentky komunitního plánování v Prachaticích, sice radnice zařízení oslovila, ale výzva zůstala bez odezvy.