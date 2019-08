Kurátor Pavel Kubesa komentuje novou linii tvůrce: „Kombinuje zde cartoon nebo popartovou estetiku s realistickými motivy a fragmenty z obrazů sakrálních mistrů a starých maleb.“

S náboženskými motivy koresponduje i vystavení v prostoru jako parafráze zastavení na křížové cestě. „Vymodelovali jsem tu umělý kopec, takovou Golgotus obrazem poslední večeře, naproti najdete okno s barevnou vitráží,“ představuje kurátor podpoření chrámovitosti prostoru galerie.

„Je to podle mě architekturou asi nejvelkorysejší instalace, kterou jsem kdy na výstavě měl,“ myslí si autor obrazů, umělec Pasta Oner.

Ten začínal pouličním graffiti. Momentálně vystavuje déle jak 17 let. „Stalo se to mojí vytrvalostí, vírou, pílí a přesvědčením, že jsem se vydal správnou cestou,“ vysvětluje.

Ironický je prý i mimo umění. To podle něj vychází z toho, jak komické mu přijde lidské pachtění. „Prožíváme nějaké události, které se dotýkají přímo našich životů, ale ty jsou jen směšnou setinou sekundy, špínou za nehtem, z hlediska evoluce,“myslí si a dodává: „Žijeme jako v takovém absurdním divadle.“

Pasta Oner prý pracuje neustále. „Když jsem ve sprše, jím i usínám. Nemám osobní život, jenom umění,“ tvrdí. Stále si dělá skici, zapisuje si nápady. Koordinuje tým lidí. Jak to vlastně funguje? „Jsem otcem jakékoliv myšlenky, kterou vidíte v mém díle, nikdo do něj finálně nezasahuje. Je jedno jak vzniká technicky, jediným autorem jsem já,“ odpovídá. Udržuje pracovní režim a mívá kreativní „záchvaty“. „Říkám tomu lehká manická fáze, umím to zaznamenat a vytěžit v období kreativního sucha,“ vysvětluje.

Nyní pracuje na deseti dílech najednou. Letos má čtyři výstavy a příští rok tři. „Mám plán minimálně na dva tři roky dopředu,“ říká umělec, který pracuje nonstop.

Jeho obrazy, sochy a instalace si prohlédnete až do 6. října v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

Infobox

Pasta Oner

28. 12. 1979 v Trenčíně

vyšel z graffiti a street artu

kombinuje kriticky a s nadhledem témata jako reklama, náboženské představy, nápisy, tajné symboly, odkazy na kult těla, peníze a jejich moc

styl post-post-pop, vyznačuje se, jak hlásí text k výstavě, „kritickým odstup vůči soudobé konzumní společnosti, nejrůznějším náboženstvím a přetrvávajícím ideologií