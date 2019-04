Společně absolvovali čajovou a dárkovou ceremonii v jednom hongkongském hotelu, následně si řekli ano v restaurantu a v sobotu sňatek oslavili se 150 hosty, jak sdělil agentuře Hans-Peter Trolldenier ze Společnosti německo-čínského přátelství. Ta také dvojici loni přispěla ke startu do nového života finanční pomocí, která snoubencům umožnila především uhradit nájem.

Trolldenier je od útoku s párem v pravidelném kontaktu. 18. července 2016 byli mladí lidé společně s rodiči ženy a jejím bratrem na dovolené v Německu, když 17letý Afghánec zaútočil na lidi ve vlaku sekerou a nožem. Pár byl těžce zraněn na hlavách, otec na břiše. Matka vyvázla s lehkým zraněním, ženin bratr bez úhony. Atentátník z místa unikl a zranil další ženu, než ho policisté zastřelili. Čin pro sebe později reklamovala milice IS. Byl to její první útok v Německu. Svatba Edmunda a TungTung byla původně plánována na letošní leden, ale kvůli smutku v rodině byla odložena, sděluje PNP.

Dovolená „nadivoko“

Veletrh „Dovolená a kempink“ bude 5.-7. dubna ve Welsu. Představí mimo jiné nejnovější modely karavanů, ale také už ojeté vozy. Program doplňuje nabídka cílových destinací z celého Rakouska. Pivovary zvou k ochutnávkám. Navíc o víkendu tu bude také tradiční lidová slavnost. Odstartuje ji ve čtvrtek naražení prvního sudu ve stanu Eggenbergu v 19 hodin. Pivo prý bude stát 4,80, tuplák 9,50, půlka grilovaného kuřete s přílohou 7,50 eura…(www.urlaub-camping.at a www.welser-volksfest.at

Anonymy proti lajdáctví

Země Horní Rakousy vytvořila po zprávě kontrolního úřadu k promlčení více než 3000 správních přestupků na linecké radnici vlastní vyšetřovací komisi. Městský kontrolní výbor s předsedou Felixem Eypeltauerem (NEOS) navrhuje další opatření – zřízení místa „whistleblowingu“ na magistrátu. Důvodem podle něho je tvrzení „mnohých zaměstnanců“, že chaos na dotčeném oddělení přestupků s odkládáním případů je řadu let veřejným tajemstvím. Nedbalé vyřizování údajně způsobilo městu škody nevybráním pokut ve výši 382 374 eur. K tomu, aby se to neopakovalo, bude třeba důvěrného místa na úřadu ke sdělování zjištěných nepřístojností, jako je tomu například v Hamburku. Nezbytná je anonymita informátorů, která by byla zachována i tím, že centrum by prošetřovalo informace samo a až poté výstupy předávalo vedení.

Starostovi Lugerovi se nápad moc nezamlouvá, píší OÖN. Anonymita kritiky prý podsouvá celému magistrátu, že nefunguje. Opak je ale pravdou, 99 procent ze 2400 úředníků podle něho pracuje bezchybně.

Prodlužované utrpení není protiústavní

Dementní muž z Bavorska zemřel v roce 2011 ve věku 82 let, když poslední leta ležel bez hnutí v posteli a život mu udržovala od roku 2006 sonda do žaludku, v posledních dvou letech bez vyhlídky na zlepšení stavu. Jeho v Americe žijící syn jako jediný dědic zažaloval jménem nebožtíka ošetřujícího lékaře, že pacienta nechával nesmyslně se trápit, a chtěl bolestné 100 000 eur a náhradu nákladů léčení od roku 2010 přes 52 000 eur.

Nejvyšší spolkový soud v Karlsruhe uzavřel, že lékaři zásadně neručí penězi za to, když například umělou výživou déle než medicinsky smysluplně udržují nemocného při životě a tím prodlužují jeho utrpení. Generelně je nepřijatelné nahlížet další žití jako škodu, řekl soud. Připomněl, že lidé mohou dopředu v takzvané pacientské dispozici (v dříve vysloveném přání) vypsat, v jakých situacích a jak by chtěli být léčeni a kdy si už žádné ošetřování nepřejí. V tomto případě zesnulý otec žalobce nic nezanechal a sám se nemohl vyjádřit. Zda by si žaludeční sondu nepřál, není tedy jasné.

Deník PNP připomněl, že Vrchní zemský soud v Mnichově v roce 2017 v této věci vyslovil, že lékař nesmí v umělé výživě pokračovat, aniž by situaci důkladně prohovořil se zástupcem pacienta. Za zanedbání této povinnosti soud přiřkl žalobci 40 000 eur bolestného. Odvolali se pozůstalý i lékař, aby si „vynutili“ projednání otázky zásadní instancí, a ta teď rozsudek revidovala. Lékaři mohou být odpovědní jen při nedodržení medicinských standardů, což platí i pro ošetřování v konci života. Posoudit dodržení povinnosti lékaře v konkrétním případě si soud netroufá: rozsudek nad hodnotou života, i co do nemateriálních škod, nepřísluší nikomu třetímu, řekla soudkyně Vera von Pentz.