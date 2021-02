Shrnuli na ní základní informace týkající se budoucích 14 dní. Informovali také o testování dětí ve školách antigenními testy či výskytu vysoce nakažlivé britské mutace, která zasáhla nejvíce Táborsko.

Předseda Asociace krajů ČR a současně jihočeský hejtman Martin Kuba znovu zopakoval, že situaci, která nastala, považuje za složitou a hejtmani měli pouze 72 hodin na rozhodování o dalším postupu. „Situace v některých krajích je opravdu komplikovaná, a proto bylo jasné, že někteří o nouzový stav znovu požádají. Věci se nedají predikovat a lidé často nerozumí postupu a chaotické komunikaci vlády,“ zmínil, že nouzový stav je pouze nástroj korigování a společný rámec pro všechny.

Hledali tak společný postup napříč republikou. „V Jihočeském kraji je zatím epidemiologická situace dobrá. Masivní rozvolnění by však znamenalo zvýšenou migraci. Hejtmani ani krajská hygiena by neuměli vše korigovat sami, to není možné,“ upřesnil Martin Kuba.

BRITSKÁ MUTACE

Klidný stav by mohlo v krátké době ohrozit meziregionální cestování. Vyskyt britská mutace na jihu Čech je zatím únosný. Jak doplnila ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová, nejvíce pozitivních testů této mutace koronaviru vykazuje Táborsko. „Celková situace je skutečně klidná, denně hlásíme kolem 350 nových případů covid-19,“ podotkla. V kraji je dle jejích slov 175 případů britské mutace. „Tyto informace poskytla soukromá laboratoř v Táboře, protože nejvíce pozitivních vzorků pochází právě z tohoto regionu,“ informovala, že jde o 154 pozitivních případů.

Trasování se aktuálně také zvládá za pomoci úředníků z krajského či městského úřadu. „Když se podíváme na výskyt na Chebsku, Karlovarsku či Sokolovsku, tak chápu obavy kolegů. V našich sousedních krajích Plzeňském i Středočeském pozoruji vývoj situace, není tak klidná jako u nás,“ porovnala. Vše se dle jejího názoru může i na jihu Čech změnit ze dne na den.

RIZIKOVÉ JSOU RODINY

Z diskusí mezi vládou, hygieniky a hejtmany vyšla řada opatření, která od pondělí platí. Rozšíření hodin na úřadech, ubytování za účelem zdravotní péče či zřízení výdejových okének u knihoven. „Z našeho pohledu jsou důležité školy, přestože je vnímáme jako rizikové, protože po jejich otevření došlo již v minulosti k vysokému nárůstu výskytu koronaviru,“ popsala Kotrbová, že z rodičů se potom přenášela infekce do sociálních i zdravotnických zařízení.

Děti mají totiž bezpříznakový či velmi lehký průběh onemocnění. „Jsme rádi, že se podařily některé ústupky. Chceme přesvědčit ministerstva, že i na krajské úrovni dokážeme vyhodnotit rizika a dokážeme nadefinovat méně rizikového prostředí. Od začátku tvrdím, že nejrizikovější je přenos v rodinách, který můžeme jen velice málo ovlivňovat,“ zopakovala ředitelka jihočeských hygieniků.

Důležitá je podle ní právě výchova veřejnosti. „Výskyt ve zdravotnických a sociálních zařízení se nám daří ovlivnit pročkovaností,“ zmínila. Komunikace je vedena také s velkými firmami, hospodářskou komorou a snaží se přesvědčit i veřejnost k odpovědnosti. „Protiepidemická opatření fungují a je třeba je stále dodržovat,“ zopakovala.

Spuštění malých provozoven a obchodů je dle přítomných na konferenci v pořádku. Sporné jsou sauny, bazény a podobné provozy. „Chápu frustraci obyvatel z vývoje pandemie, ale také není možné se zlobit na nouzový stav,“ dodal Martin Kuba, že nouzový stav má řadu výhod. Jako třeba možnost žádat o řadu podpůrných dotací.

PRIORITOU JSOU ŠKOLY A MALÉ OBCHODY

Zásadní z vniklé domluvy je postupné otevírání škol od března. „Během následujících dvou týdnu se chceme posunout, definovat jasné parametry i s vědomím, že vláda na kraje přenesla větší odpovědnost za dodržování opatření,“ zdůraznil Kuba, že vše najednou rozvolnit nejde, protože nemocnice stále bojují s kapacitními potížemi.

Tyto fakta potvrdil také ředitel krajské nemocnice Michal Šnorek. I on by rád již nežil v nouzovém stavu. „Dvoutýdenní interval považuji za rozumný, protože nám dává možnost bez emocí a s klidnou hlavou rozhodnout, která opatření rozvolnit a která mají pokračovat,“ sdělil svůj názor.

Hejtmani se dle jeho slov snaží obnovit důvěru občanů. „Jsem přesvědčen, že o důvěru jde nyní především.“ K pondělí má českobudějovická nemocnice je hospitalizováno 118 pacientů s koronavirem, z toho 20 na intenzivní péči, 6 na umělé plicní ventilaci. „Je to výrazně více než před Vánoci,“ porovnal, že v prosinci se pohybovali kolem 50 hospitalizovaných, ale o ideálním stavu nelze mluvit.

KAPACITY JSOU OMEZENÉ

Nyní jihočeské nemocnice slouží jako odlehčovací pro Karlovarský kraj. „Do pátku jsme převzali 12 pacientů, přes víkend potom dalších devět pacientů. Situace se může za pár dní otočit,“ naznačil, že se ztotožňuje s rozhodnutím krizového štábu pokračovat v nouzovém stavu.

Největším problémem jsou obsazená lůžka a volné kapacity. „Je velmi složité přidávat další lůžka s ventilátory a intenzivní péči či ARO nejde po desítkách a stovkách,“ doplnil hejtman.

TESTY ZE SLIN PRO DĚTI

Pro děti chtějí jednoduché neinvazivní testy. Martin Kuba ho na tiskové konferenci také představil. „Jde o snadný test ze slin, kdy si děti vloží do úst houbičku, kterou chvíli požvýkají. Pak se materiál vloží dovnitř a výsledek se ukáže pomocí čárky nebo dvou,“ vysvětlil princip.

Na trhu je takových testů více druhů, kraj jich chce několik vyzkoušet v praxi. „Jsou sice méně citlivé, proto se musí častěji opakovat, ale jejich velkou výhodou je provádění testování přímo ve školách, s téměř okamžitým výsledkem bez nutnosti zatěžování laboratoří,“ vysvětlil Martin Kuba, že stěry z nosohltanu jsou pro děti neakceptovatelné. „Musíme se smířit s tím, že výsledky nebudou stoprocentní, ale senzitivitu dohoníme tím, že se budou opakovat,“ řekl, že takové samotestování je vhodné i pro firmy či domácí použití.

Parametry testů by mělo vydefinovat ministerstvo zdravotnictví, má také vybrat jejich nejlepší možné varianty, tak aby se do 1. března nakoupily. „Neexistuje a nejede přes to vlak, aby nebyly k tomuto datu připraveny podmínky pro návrat dětí do škol,“ uzavřel.