V pátek ho k rezignaci vyzval jihočeský hejtman Martin Kuba poté, co četl jeho rozhovor na serveru Seznam Zprávy, kde popisuje, jak vakcínami, které se nepodařilo vyočkovat podle plánu a musely by se zlikvidovat, naočkoval postupně zhruba tři desítky lidí ze seznamu „náhradníků“, který dali dohromady zaměstnanci nemocnice ze svých příbuzných a známých. Ředitel nemocnice tím měl porušit jihočeskou vakcinační strategii.

Proč jste odešel hned? A víte už, kdo vás nahradí?

S okamžitou platností jsem rezignoval proto, že nejistota je to nejhorší, co může být, a to platí i pro vedení nemocnice. A o mém nástupci rozhodne pan hejtman. K tomu se já ani vyjadřovat nemohu, řekl jsem mu jen pár svých návrhů, ale je to čistě v kompetenci kraje.

A pan hejtman moji rezignaci přijal. A já stále opakuji, že to asi jinak nešlo. Nějak nejsem schopen poslouchat vojenské řízení, které je v této době nezbytné. Takže ta rezignace je legitimní a správná. Ono to v této bitvě s covidem jinak nejde. Vezměte si generální štáb a co by se dělo, kdyby si jeden z jeho členů dělal, co chtěl… a já jsem si dělal tak trochu, ne úplně, co chtěl. Trochu jsem nařízení hejtmana neposlouchal. Pan hejtman vyjmenoval skupiny, které se mají očkovat, a příbuzní a známí zdravotníků a mladší ročníky tam nebyly, a já jsem oočkoval i mladší ročníky, abych nemusel vyhazovat vakcíny.

Když už vám zbývaly vakcíny a neměli jste po ruce další zdravotníky nebo třeba obyvatele domovů seniorů, kteří měli být podle krajského nařízení očkováni, nedaly se převézt jinam?

To je nereálné. Je důležité vědět to, že jakmile vakcínu připravíte k aplikaci, tedy ji vyndáte z ledničky, do šesti hodin ji musíte aplikovat, jinak ji musíte zlikvidovat. Vakcína se transportuje a udržuje při – 70 °C a my v Krumlově takový mrazák nemáme, ten je v Budějovicích. Tam se vakcína z mrazáku přendá do ledničky a veze se do Krumlova. Od chvíle vyjmutí z mrazáku do aplikace může uplynutou maximálně pět dnů. A když ji vyndáte z ledničky, musíte ji ještě před použitím naředit, a když ji naředíte, je třeba ji naaplikovat do šesti hodin. Vakcíny se ředí v lékárně za sterilních podmínek. Nejde, že bych si ji nechal v lednici na ambulanci a ředil ji, až lidi přijdou.

Takže vám vakcíny zbývaly až během provozu, předem jste nevěděli, kolik jich bude? Uvedl jste, že někdo řekl, že už ji nechce, nebo nedorazil…

Přesně tak. Třeba někdo ze seniorů se nepřišel nechat naočkovat. Byly to začátky, první dny očkování, a šlo o lidi, které už budeme od příštího týdne přeočkovávat. A ano, hejtman to jasně zakázal, řekl, že to nikomu jinému nemáme dávat, a já si to udělal podle sebe. Nechtěl jsem nic vylívat. Hejtman má pravdu i v tom, že jsem mu měl v tom případě zavolat, což jsem také neudělal a prostě jsem to vypotřeboval. Jak jsem už říkal, inspiroval jsem se v Izraeli, kde na sociálních sítích nabízejí ke konci pracovní doby volné vakcíny, které si může nechat píchnout každý zájemce. Jde o to, aby se ty už naředěné nemusely likvidovat.

Lékařem v nemocnici na interně, kde jste byl vy sám primářem do roku 2017, kdy jste se stal ředitelem nemocnice, zůstáváte dál?

Ano, na tom jsem se s panem hejtmanem domluvili, dnes nebo zítra navštívím primářem na interně a nějak se spolu domluvíme. Ale v žádném případě se nehodlám vracet do žádné vedoucí funkce českokrumlovské nemocnice. Chci být řadovým lékařem a pracovat budu nejspíš na zkrácený úvazek.

Už jste v důchodovém věku?

Jsem, je mi šedesát čtyři a půl a vždycky jsem zastával názor, když jsem vstoupil do řízení nemocnice, že člověk by měl v pětašedesáti opustit vedoucí funkce, pokud tedy nejste prezident republiky nebo Spojených států. Tiše jsem se připravoval na to, že až skončí covid, rezignuji tak jako tak. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, že v době klidu u kormidla může stát každý a možná se mi nebude chtít odejít. Tohle vlastně trošku uspíšilo to, o čem jsem přemýšlel.

Budete se dál podílet na očkování?

Ano, budeme pokračovat už tento týden, až dorazí vakcíny, u nás v nemocnici, očkovací centrum ve Sportovní hale bude hotové asi až v únoru, a v rámci svých možností a sil se očkování budu účastnit.

Kdo teď bude očkování v nemocnici řídit?

Máme tu tým, který se na organizaci podílí, a ten bude fungovat dál, já se z role organizátora přesunu do role zdravotníka. Už jsme v nemocnici naočkovali asi čtyři sta lidí.

Vy sám jste se nechal očkovat?

Ano, ale jsem z rodiny jediný! Ze všech mých příbuzných, kde jsou i velmi staří a vážně nemocní a po vážné chorobě, ani jeden z nich není naočkovaný.

S jakými pocity odcházíte z postu ředitele, nejste zahořklý? Spousta lidí vám vyjadřuje podporu a říká, že jste to s vakcínami udělal správně, v Krumlově se mluví i o petici za to, abyste ředitelem zůstal, je to malé město, hodně lidí vás zná osobně…

Já jsem s tím tak trochu počítal, že své počínání nebudu schopen vysvětlit, ale nedokázal jsem si pro sebe najít lepší řešení, tak jsem ho použil. Musím přiznat, že v pátek to byl trochu stres. Teď už jsem s tím smířený. A ano, lidi mi píšou, jsou to stovky zpráv. Uvědomil jsem si, že jsem asi někomu pomohl a že moje práce byla k něčemu dobrá. A kdyby ti lidi přišli až na můj pohřeb, nemusel bych si ani všimnout toho, že mě podporují. Hlavně mám obavy, abych lidi nezklamal jako doktor, to je to hlavní.