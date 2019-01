Pelhřimov – Rybník Stráž na tom není nejlépe. Pod jeho hladinou se rozhostily natolik závažné poměry, že se členové pelhřimovského rybářského spolku rozhodli jednat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Bělka

„Přemnožila se nám tam plevelná ryba, zejména cejn, který ubírá přirozenou potravu kaprovi. Ačkoliv jej tam pravidelně doplňujeme, nedaří se mu. Rybáři pak mají mylný dojem, že do Stráže dáváme kaprů málo,“ popsal hlavní potíž Stráže předseda místní rybářské organizace Milan Macura.

Klid pro predátory

Řešení spočívá v omezení lovu. Mezi rybáři se dokonce začala šířit zpráva o letošním úplném zákazu, hájení pro letošní sezonu se však skutečně týká pouze dravců.

To znamená štiky, candáta a sumce, tedy ryb, které platí za jakési strážce zdraví revíru, neboť v jejich jídelníčku hrají významnou úlohu právě méněcenné ryby.

„Jde o to, že pokaždé, když do Stráže dravce vypustíme, nikdy tam nevydrží dlouho. Rybáři je okamžitě vychytají, v důsledku čehož nastává v rybníku nerovnováha. Navíc nemá význam dávat tam štičky malé, ty by dohromady nic nepobraly. I candáta vybíráme aspoň tříletého. Ale chce to prostě hájení,“ doplnil Macura.

Důsledné kontroly

Rybáři kvůli tomu mohou a musejí počítat při pobytu u nejnavštěvovanějšího pelhřimovského rybníka s častějšími návštěvami členů rybářské stráže.

„Při našich pochůzkách budeme zákaz chytání dravců důsledně kontrolovat. Máme právo nechat si vytáhnout udici z vody, pokud bude na vlasci třpytka či rybička, dotyčný to na kapří návnadu určitě neusmlouvá,“ zdůraznil vedoucí rybářské stráže a jednatel pelhřimovské místní organizace Miroslav Novák.

Podle něho navíc nelze dopředu vyloučit ani možnost, že zákaz lovu dravců přetrvá na Stráži také pro příští rok. „Záleží na tom, jak rychle se podaří rybník patřičně ozdravit,“uzavřel Novák.