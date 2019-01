České Budějovice – Věřící, k nimž od roku 2008 promlouval a byl jim oporou 28. prosince zemřelý farář Marcin Żelazny, se chystají s ním rozloučit.

Zemřel trhosvinenský farář Marcin Želazny. Lidé za něj před farou zapalují svíčky. | Foto: Repro Facebook M. Želazného

Do čtvrtka nebylo jasné, kdy to bude. Mluvčí Biskupství českobudějovického Miroslav Bína uvedl, že o skončení vyšetřování by měla policie informovat biskupství. „Po uzavření šetření bude vystaven úmrtní list, na jehož základě je možné řešit pohřeb, což se týká Marcinovy rodiny, ale vypadá to, že by se v Trhových Svinech konala zádušní mše a pohřeb v Polsku,“ vysvětlil s tím, že se účastní otec biskup nebo generální vikář.



POHŘBÍ HO DOMA

V čtvrtek se na facebookovém profilu zesnulého Marcina Żelazného objevila informace jeho bratra Tadeusze o chystaném rozloučení. To se bude podle něj konat ve čtvrtek 10. ledna v trhovosvinenském kostele od 14 hodin. Pohřeb je podle tohoto zdroje naplánován na sobotu 12. ledna v polském rodišti faráře v Mysłowicach.

Starostka Trhových Svinů Věra Korčáková nám sdělila, že při nedělní mši biskup Vlastimil Kročil vyzval farníky, kteří se chtějí vydat na pohřeb, aby se závazně zapsali a že biskupství pro ně vypraví autobus. „Více se snad dozvíme při páteční mši,“ uvedla starostka, na niž se občané města obracejí s dotazy. „Počítáme s pohřbem v sobotu, objednali jsme věnec,“ dodala.



CO DÁL S FARNOSTÍ

Je nasnadě, že farnost i po úmrtí Martina Żelazného musí fungovat dál. „Pro věřící je to velká ztráta, protože farář Marcin byl velmi oblíbený. Diecézní biskup v těchto dnech rozhoduje, jak se zajistí bohoslužby a další aktivity, které tam fungují. Pravděpodobně to dočasně vykryjí faráři z okolí, nebo může povolat někoho z celé diecéze. Pak také rozhodne, jestli farnost obsadí nebo bude do těch míst někdo dojíždět,“ vysvětlil situaci Miroslav Bína.

Napsali na facebook:

„Martine, mám v srdci žal z toho, že jsme se viděli chvilku před Vánoci a domlouvali jsme se, že se sejdeme po Novém roce. A za pár dní už nejsi mezi živými. Vždy budeš v mém srdci a nikdy na Tebe nezapomenu. Byl jsi skvělý a úžasný člověk se smyslem pro humor. A moc jsem si Tě vážila za to, jaký jsi!“

Kačka Křížová