První Čech má implantovaný nejmenší defibrilátor na světě. Je jím 54letý Petr Tkáč z Borotína na Táborsku, který podstoupil před 14 dny operaci v českobudějovické nemocnici. Lékaři z kardiocentra mu voperovali jedinečný přístroj, který umožňuje sledovat pacientův srdeční rytmus. Novinka je především tenčí, lehčí a má řadu funkcí.

Defibrilátory odborníci implantují již 30 let. Jak uvedl Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace kardiocentra českobudějovické nemocnice, léčba dosáhla masovějšího rozšíření v posledních deseti letech, protože přístroje jsou technologicky vyspělejší. Podle něj má unikátní defibrilátor několik výhod. „Tento přístroj je nejen nyní nejmenším na světě, ale má celou řadu nových funkcí, prodlouženou životnost baterie, což vede k nižší potřebě výměn přístrojů a operačních zásahů do těla pacienta,“ při-blížil lékař s tím, že přístroj má desetiletou záruku a až 15 let může baterie vydržet.

Vedoucí lékař dále vyzdvihl, že přístroj se liší od předchozích tvarem, který je k tělu pacienta daleko přívětivější. Je také lehčí a nejtenčí na trhu, a tak ho pacient daleko lépe vnímá. Výhodou pro pacienta je možnost provedení celotělové magnetické rezonance, což u předchozí generace přístrojů byl velký problém.

Člověka se zavedeným defibrilátorem lékaři sledují. Přístroj je propojený s pacientskou jednotkou, kterou nosí pacient u sebe v kapse. První Čech s nejmenší verzí Petr Tkáč z Borotína na Táborsku si ho pochvaluje. „Měl jsem velké potíže se srdcem, nemohl jsem dýchat, potil jsem se, už se to nedalo řešit léky. Musím říct, že po operaci pociťuji výrazné zlepšení. Dostal jsem monitorovací krabičku, která mě hlídá, dušnost ustupuje, návaly horka nemám, jsem vyrovnanější a klidnější,“ svěřil se 54letý Jihočech.

„Pan profesor mě má napojeného na počítači, takže kdyby se něco dělo, rychle by mi zavolal. Nebo kdybych něco pociťoval já, tak se mu ozvu. Mám implantát na deset let. Výhoda je, že mi nevystupuje z kůže na rozdíl od známých,“ dodal Petr Tkáč.

Podle vedoucího lékaře Alana Bulavy operace trvá podle náročnosti od 30 minut do tří hodin. Lékaři českobudějovické nemocnice na novou řadu přístrojů postupně přejdou.