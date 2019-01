Písek – Titul republikového šampióna v silničních motocyklových závodech nejmenší kategorie Minimoto junior A od pěti do deseti let získal sedmiletý Adam Vyskočil z Písku.

Sedmiletý Adam je šampiónem republiky | Foto: Pavel Nejezchleba

„Trénování a závodění mě baví,“ říká Adam. Jezdí na české motorce Blata a jeho vzorem je Valentino Rossi.



Letos začal chodit do první třídy a začíná zvládat písmenka. Na malé motorce ale seděl poprvé už ve svých třech letech. „Bylo to tím, že jsem vášnivý motorkář, a líbilo by se mi, kdyby se Adam věnoval motoristickému sportu,“ prozradil tatínek Michael Vyskočila dodal: „Po mně má nejspíš vztah k motorkám, ale nikdy jsem nezávodil, soutěžního ducha má spíš po manželce.“ Maminka Katka se nad tím usmála, ale dodala, že jako matka má vždycky o syna, když usedne na motorku, strach. Průměrná rychlost na okruzích je podle kvality trati 50 km/hod., 62 km/hod. nebo 72 km/hod. „Začali jsme ve třech letech s postranními kolečky, další léto jsme nejezdili, ale na podzim sám řekl, že chce jezdit, a to už jsme byli bez koleček,“ prozradil tatínek. Díky článku v novinách pak zjistil, že je v Českých Budějovicích Smrž akademie, do které dělali nábor nováčků, tak tam napsal a v roce 2015 začal Adam jezdit. V České republice se letos Adam účastnil sedmi závodů. Ve Vysokém Mýtě vyhrál dva závody a na nové dráze v Mostě byl dvakrát druhý. První byl anglický jezdec, takže Adam byl z českých jezdců nejlepší.



Díky koníčku, který je už posunutý na profesionální úroveň, nemá rodina příliš volného času. Většina víkendů patří závodům. „Trénujeme jednou týdně v Českých Budějovicích. Je nám strašně líto, že se v týdnu nesmí trénovat na píseckém okruhu, ale že je to možné jen o víkendech, kdy jsme většinou na závodech,“ posteskl si Michael Vyskočil s tím, že je škoda, že po padesáti letech existence je písecký okruh na Hradišti málo využívaný, protože si na hluk stěžovali lidé z okolí.



