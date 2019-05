Ani chladné a deštivé počasí, které ve středu 15. května v Písku panovalo, neodradilo žáky školní družiny ZŠ E. Beneše od návštěvy dvou složek záchranného systému, aby si své znalosti doplnili a na vlastní oči viděli a vyzkoušeli si, jak pracují hasiči a zdravotní záchranná služba.

Jedna skupina dětí se vydala na návštěvu hasičského záchranného sboru. Zde měli všichni možnost seznámit se s moderní hasičskou technikou a potřebným vybavením, které se používá při záchraně životů a majetku lidí při požárech a jiných neštěstích. Děti se dozvěděly, co všechno hasič musí umět, jak vypadá jeho oblečení při zásahu, potěžkaly si hasičskou helmu a také viděly, jak šikovně sjíždějí hasiči po tyči z horního patra přímo ke svým zásahovým vozům. Jedním takovým měly příležitost se také projet. I paní vychovatelka zažila malé dobrodružství, když ji hasiči vyvezli plošinou, pomocí které se zachraňují lidé při požáru. Všichni se dozvěděli o práci hasičů mnoho zajímavého a také nového – třeba to, že i hasiči mají své pravidelné a povinné lekce tělocviku. Na oplátku děti své hostitele potěšily tím, co sami vědí o jejich práci, a především o tom, co dělat, aby u nás doma nehořelo, nebo co dělat, když už hoří. To, že každé z dětí zná telefonní číslo 150, je samozřejmostí.

Číslo 155 je všem našim dětem známé také, proto se další skupina vydala zároveň do Palackého sadů, kde se konal Den linky 155. Na malé návštěvníky tu čekal speciální vůz zdravotnické záchranné služby s plnou výbavou, kam záchranáři pozvali děti ke krátké přednášce o tom, k čemu slouží jednotlivé přístroje. Dětem se zábavné vyprávění velmi líbilo a nejen, že měly mnoho všetečných dotazů, samy také znaly odpovědi na otázky, které v souvislosti se zdravovědou dostaly. Venku je čekala praktická cvičení ve formě nácviku nepřímé srdeční masáže, kterou si mohly za asistence záchranářů vyzkoušet na figurínách. Že je to práce náročná a člověk k ní potřebuje silné svaly a výdrž, si postupně zkusili všichni. Na závěr záchranáři děti vyzkoušeli, zda znají přesný postup volání na linku 155 – tedy, že je třeba říci: CO se stalo, KDE se to stalo a KDO volá. Všichni byli velmi překvapeni a potěšeni tím, že i toto naši malí žáci vědí, a ocenili je za jejich vědomosti malou odměnou. Také návštěva u záchranářů měla u dětí veliký ohlas a jsme rádi, že jsme se mohli této zajímavé akce zúčastnit a spojit tak teorii s praxí.

Žáci ze školní družiny ZŠ E. Beneše v Písku tedy hlásí a mohou potvrdit, že písečtí záchranáři a hasiči jsou fajn lidé, kteří dělají svou práci s nadšením a chutí, a že se na ně všichni v Písku a okolí můžeme spolehnout.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka