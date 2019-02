Protože jeho žádost o azyl dosud nebyla vyřízena, nesmí u sousedů pracovat. Rád by se alespoň angažoval jako dobrovolník a hlídal přechod před školou v Dörnbachu, píší OÖN. Z jejich zprávy vyplývá, že přes cestu tu chodí děti i dospělí. Když obec takové pomocníky hledala, přihlásil se a jedno ráno v týdnu chtěl zadarmo doprovázet bezpečně přes ulici. „Ale nemůže, protože nemá evropský řidičský průkaz. Ten je od roku 2017 v Rakousku předpokladem pro to, aby se zájemce mohl stát takovým dopravním ,vodičem´ dospělých,“ uvedl list.

Kritikové se podivují, proč dozorce u přechodu musí znát komplet zákony o silničním provozu a mít řidičský průkaz- Tiskový mluvčí zemského rady pro infrastrukturu Marco Sterk vysvětluje, že takový hlídač může aktivně zasahovat do dopravy, řídit provoz jako dopravní policista, a proto musí k provázení dospělých splňovat určité předpoklady včetně držení řidičáku. „Ti, kteří dohlížejí na přecházení pouze dětí, naopak nesmějí zasahovat do provozu, mohou pouze přes přechod doprovázet,“ uzavírá list.

Chystají největší autoshow

Tradičně týden před ženevským autosalonem bude 15.-17. března v Design Centru Linecké autojaro, letos už po 49. Je největší svého druhu v Horních Rakousích, uvádějí OÖN.

Centrem expozice bude opět elektromobilita, říká v listě prezident výstavní organizace lineckých obchodníků s automobily Gerhard Dallinger. Výrobcům totiž šlape na paty tvrdá norma, která jim předepisuje maximální uhličité emise a od roku 2021 hrozí za nesplnění miliardovými tresty. Všechny značky v Linci tedy budou představovat své modely i v čistě elektrické verzi.

Výstava bude v pátek otevřena 11-18 hodin, v sobotu a v neděli 9-18. Vstupné bude deset eur.

Němčina je drahá

Na podporu jazykové výuky svých nejmenších v 54 městských školkách vydává město Linec ročně více než 1,2 milionu eur, napsaly OÖN. Příslušná radní Eva Schobesbergerová (Zelení) říká v listě, že pomoc potřebuje 90 procent dětí, jejichž mateřským jazykem není němčina. Ale i z těch, kteří pocházejí z „kmenově“ německých rodin, má každé čtvrté řečové deficity. Celkově tedy potřebuje jazykovou pomoc 66 procent z více než 4300 dětí.

Zatykač na českého řidiče?

O situaci z konce ledna, zachycené pevnou kamerou v kabině řidiče nákladního auta, při níž řidič českého auta předjíždí život ohrožujícím manévrem na B12 u Freyungu, opakovaně psal dolnobavorský tisk i náš web. „Po určité době vyšetřovatelé zjistili riskujícího řidiče, 52letého Čecha,“ opakuje PNP z 19. února. „Ještě je ve své vlasti na volné noze. To se ale má co nejdříve změnit, jak řekl listu pasovský vrchní státní zástupce Walter Feiler. S pomocí evropského zatykače má být Čech, který onen den jel pro českou firmu, vydán do Německa. Tam má být ve vazbě do soudního líčení. Podle Feilera bude muž podle aktuálního stavu vyšetřování obviněn ,z pokusu vraždy obecně nebezpečnými prostředky´,“ píše list.

Dodává, že jak riskantní to tehdy byla jízda, má být nyní zjištěno s pomocí simulace. Ta má scénu na B12 „nastavit“ přesně tak, jaká byla onen lednový den. Vyšetřovatelé od toho očekávají přesnější poznatky o tom, co řidič mohl při svém manévru vidět a zda nebyl na cestě ,bez ohledu na ztráty´,“ končí PNP.

Velikonoční „půlpátek“

Evropský soudní dvůr před čtyřmi týdny vynesl rozsudek, že odporuje zásadě rovnosti, když je velikonoční pátek svátkem jen pro příslušníky starokatolické, dvou evangelických a evangelicko-metodistické církve (s odpovídajícím příplatkem, pokud ten den pracují).

Rakousko chce problém řešit tím, že Velký pátek bude počínaje už tím letošním, 19. dubnem, „polovičním svátkem“ - od 14 hodin budou mít volno všichni, bez rozdílu vyznání. Pro evangelíky by to bylo zhoršení, protože dosud mají volno celý den. Vládě prý jde ale hlavně o to na statu quo měnit co možná nejméně, uvedly OÖN.

Odbory kritizují, že rozsudek Evropského soudu je takto obzvlášť „levně“ obcházen ve prospěch zaměstnavatelů. Většině zaměstnanců to nic nepřinese, protože v onen pátek se tak jako tak většinou „končilo dřív“… A zaměstnanci obchodu, kterých je asi dvacet procent, stejně odpoledne žádné volno nedostanou, protože Velký pátek je jedním z pracovně nejvypjatějších dnů roku…