Linecký list uvádí, že linkový pilot létá u Austrian Airlines od roku 2006. K nynější práci se přihlásil dobrovolně. Odlétali 28. března ve 22.05 z Vídně. Na přípravě speciálního transportu, povoleních atd. pracovala spousta lidí AUA řadu dnů. Připraveno muselo být cestovní letadlo, i když šlo o přepravu nákladu. Vzhledem k velké vzdálenosti přicházely v úvahu jen Boeing 767 a 777. První náklad osádky nakládaly v Šanghaji, Sia-menu a Penangu, část věcí byla určena pro enormně zasaženou oblast Bergama.

Winkler popisuje, jak se vyplatily dobré vztahy Rakouska s Čínou, od jednání na čínském velvyslanectví, tak třeba v Sia-menu, kde pasažéři čekají na odbavení na vjezdu v této době osm hodin, ale oni prošli všemi „checky“ včetně zdravotních za dvě hodiny. „Rakušany berou v Číně jako přátele a cení si nás,“ říká pilot.

Na východ s ním letěla ještě jedna kompletní osádka, aby z Pekingu vyzvedla druhý Boeing 777. Prostor pro cestující v obou letadlech pak naložili v Sia-menu nákladem ochranných pomůcek. Jak Winkler uvedl, věci šly z ruky do ruky za velké pomoci čínských přátel, balíky mezi sedadly byly upevněny sítěmi proti sklouznutí. V deset hodin místního času druhý den vyrazili se 30 tunami nákladu zpátky do Vídně – vezli 1403 kartonů ochranných masek pro Rakousko a 1824 krabic ochranných plášťů pro jižní Tyrolsko. Pro Winklera to byl druhý let v této misi a jak říká, určitě ne poslední. AUA chystá ještě 45 takových transportů, dodávají OÖN.

Mrazivé rekordy

První dubnový den přinesl do Rakouska nové mrazivé rekordy ve více než 80letém měření teplot, uvedly OÖN. Ve Freistadtu například naměřili mínus 8,5 stupně, ve Vídeňském Novém Městě mínus 7,4, ve Fürstenfeldu ve Štýrsku mínus šest. V těchto místech to bylo nejméně od roku 1936, kdy tu začali počasí sledovat. V Bad Bleibergu v Korutanech, kde měří od roku 1938, tentokrát měli dokonce mínus 10,3 stupně. Nejchladněji ve výškách do 1000 metrů bylo ve středu ráno v Puchbergu/Schneebergu v Dolních Rakousích (583 m) - mínus 11,1, úplně nejméně pak bylo na Sonnblicku (Solnohradsko, 2109 m) – mínus 19,4. O nadcházející neděli naopak podle úřadu pro meteorologii a geodynamiku může být třeba v Linci, Salcburku a Bregenzi až 30 stupňů plus…

Pošta zdražila

„Žádný aprílový žert – Rakouská pošta zvýšila od středy porto za dopisy a balíky o čtyři až deset centů,“ napsaly OÖN. Jednoduchý lístek, například pohlednice, s dobou doručení do dvou až tří pracovních dnů stojí místo 70 centů 74, malý balíček se stejnou dobou roznášky podražil o pět centů na 2,55 eura, větší zásilka o deset centů.

Složí si rekord?

Andreas Zauner (39) z Riedu by chtěl do Guinnessovy knihy rekordů pyramidou z více než 20 000 kostek domina, píší OÖN. „Od té doby, kdy si jeho syn koupil domino, je jím fascinován i otec,“ uvedl list. Postavili v obýváku pyramidu z asi 14 000 prvků. Když pak Zauner zjistil, že světový rekord těchto staveb je 18 000, dal si za cíl tento výkon překonat. Plánuje vybudovat stavbu ze 20 336 kamenů v černo-zelených barvách – to proto, že je vášnivým příznivcem SV Ried. „Podle Guinnessovy knihy se musí rekordní pokus uskutečnit mimo privátní prostory. Zaunerovi poskytlo k pokusu rodinné řeznictví Lang volnou plochu v nyní prázdné prodejně. Rekordní pokus se musí konat do 8. května,“ uvádí list.