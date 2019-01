Linec - Loni 7. května vyrazil 27letý Linečan Jürgen Priesner s 20 let starou Hondou Transalp na cestu dlouhou 45 000 kilometrů – do Nepálu.

Na dobrodružné cestě. | Foto: Deník/repro

Čerstvý absolvent studií architektury v Linci a v Mnichově má aktuálně dvě třetiny cesty za sebou, píší OÖN. Projel Itálii, odtud přívozem do Albánie, pak přes Řecko do Turecka, odkud si odskočil do Arménie a pokračoval přes Gruzii, Rusko, Kazachstán, Kirgizstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Pákistán do Indie. Momentálně je v Jaipuru, velkoměstě v Rajasthanu. Už má za sebou i „choulostivé“ situace – v horách Kirgizstánu mu ve výšce 3200 metrů vypověděla spojka. Nechal stroj na místě a pěšky došel do první vesnice. Tam čekal tři dny na jeep, se kterým mohli motocykl přivézt…

Jeho cesta potrvá nejméně do poloviny roku. Financuje si ji z pronájmu bytu ve Vídni a reportážemi pro odborné časopisy. A proč se mladík, který po návratu chce začít doktorandské studium, vůbec vydal na takovou štrapáci? ptá se list, a Priesner vysvětluje, že mu jde o sebepoznání – a uvidění světa na vlastní oči. Své „cestovní zprávy“ vydává na ichbinichadventures.com.

Vězni prchají

Loni od ledna do konce října se z rakouských věznic pokusilo o útěk 180 vězňů, napsal Volksblatt z odpovědi ministra Josefa Mosera na interpelaci poslanců NEOS. 47 lidem se únik podařil. Předloni jich bylo 31, v roce 2016 pouze 22.

KTM „přidala“

Hornorakouská firma KTM vyrobila v hospodářském roce 2018 poosmé za sebou rekordní počet motocyklů – 261 500, napsal Volksblatt. Produkce tak stoupla meziročně o zhruba deset procent. V Evropě vzrostl odbyt této značky na 110 000 kusů, v severní Americe na 55 000 a v Indii na 49 600.

Šedý zákal umějí

Se třinácti operacemi šedého zákalu na 1000 obyvatel je Rakousko spolu s Francií na druhém místě v Evropě za Portugalskem, které vykazuje 14 zákroků na tisíc lidí, napsaly OÖN. Na konci škály jsou Irsko a Slovensko se dvěma operacemi. Podle Eurostatu bylo v Evropské unii roku 2016 operováno 4,5 milionu lidí. Za zmíněným špičkovým triem následují Belgie, Lucembursko a Česko se dvanácti zákroky na tisíc obyvatel, Finsko, Estonsko a Dánsko s jedenácti, Německo a Švédsko s deseti, Maďarsko, Itálie, Slovinsko a Malta s devíti, Litevsko a Chorvatsko s osmi, Bulharsko, Británie a Španělsko se sedmi, Polsko s pěti, Rumunsko se čtyřmi, Kypr se třemi a Irsko se Slovenskem. Chybějí data z Řecka, Lotyšska a Nizozemska.