Linec – Koncem listopadu 2015 vyrazil tehdy 23letý tesař Matthias Seiringer z Andrichsfurtu na několikaletou zkušenou do světa.

Měl se z vandru po třech letech vrátit, ale rozhodl se cestu ještě o rok prodloužit. „Aktuálně do poloviny ledna putuje Marokem a zdokonaluje znalosti francouzštiny. Pak se v Paříži sejde s kamarádem z pouti a poletí do Martiniku. Chtějí se spojit se známým z místa a doufají, že pro ně bude mít práci,“ popisují OÖN. Jinak chtějí okouknout tesařinu na ostrově a najít nějaké zaměstnání. „To vypadá velmi bláznivě a nepromyšleně, ale dělám to tak už více než tři roky,“ říká mladík.

Během té doby procestoval šestnáct zemí a dělal v deseti zaměstnáních v sedmi různých zemích s pěti rozličnými jazyky. Začal ve Švýcarsku, kde si sehnal práci na renovaci zámku. Měsíc pak šel pěšky přes Alpy – od Zugspitze k jezeru Garda. Největší výzvou bylo Japonsko. „Putovali jsme přes Švédsko, Finsko, Estonsko do Ruska, z Petrohradu jsme jeli Transsibiřskou magistrálou do Vladivostoku. Odtud jsme pluli přívozem do Jižní Koreje, týden poté do Japonska. Pět měsíců práce tam byly vrcholem dlouhé cesty. Kulturní rozdíly jsou obrovské, měl jsem často problém se privátně i co do techniky práce dorozumět. Stavěli jsme tradiční japonský dřevěný dům. Bylo to extrémně poučné, protože jsme hodně dělali s dláty a hoblíky,“ vypráví.

I když je už tři roky z domu, ještě se mu prý nestýskalo. „Rozhodl jsem se k vandru před třemi roky a naštěstí jsem toho nikdy nelitoval. Samozřejmě jsou také příležitostná ,dna´, ale touha jít dál a zažívat dobrodružství jsou pořád větší. Ohlašuji se každé dva až tři týdny u rodiny a vychutnávám setkání s ní a s přáteli, když se jim ocitnu blíž nebo když mne oni navštíví na druhém konci světa,“ říká.

Letos svou pouť nejspíš zřejmě skončí, uzavírá Volksblatt. Na horním snímku před královským chrámem v Soulu je Matthias Seiringer (vpravo) s kolegou a domácí kráskou, na dolním jsou tovaryši před symbolem Hirošimy. Foto: Deník/repro

Místo aut parkují kola

Město Landshut reagovalo na zvyšující se poptávku po stáních pro kola v centru. Od pondělí 14. ledna vznikne na Náměstí Nejsvětější Trojice podél chodníku nová parkovací řada certifikovaných stojánků pro až 25 bicyklů, píše PNP. Té musejí uhnout dosavadní čtyři dlouhodobá místa pro stání automobilů. Na náměstí byl dosud jen jeden stojan pro čtyři kola.

Pokuta za zpackanou opravu

Zemský soud v Salcburku uložil 74letému penzistovi podmíněný peněžitý trest 1260 eur a zaplacení 1000 eur bolestného poškozenému. Rozsudek není pravomocný. Píše o něm linecký Volksblatt.

Obžalovaný prodal v červenci 2017 privátně staré kolo. Původně patřilo jeho vnukovi, ale když chlapec dostal nového „horáka“, skončil bicykl u dědy v garáži. Ten už vícekrát prodával kola na charitativních bleších trzích. Když se poškozený v této věci u něho poohlížel po vhodném starším bicyklu, padl mu do oka právě tento. Opticky byl bez závad, ale prodejce při opravě vidlice neměl k dispozici náhradní díl, krycí šroub, a na jednom rameni otvor ucpal dřívkem zalepeným klihem a přelakoval jej na černo. Kupující již na cestě domů upadl a přivodil si těžké odřeniny. Příčinu nehody viděl v neodborné opravě bicyklu, a soudkyně mu dala za pravdu – obžalovaný měl před prodejem nechat kolo prohlédnout odborníkem, nebo o jeho stavu informovat zákazníka, řekla.

Energie o 8,8 % dražší

Energie stály rakouské domácnosti v listopadu o 8,8 procenta víc než před rokem, napsal Volksblatt. Topný olej podražil o čtvrtinu, zdražilo také dřevo na otop. Levnější než před rokem byl jen plyn.

Horní Rakousy pod sněhem

V Horních Rakousích bylo v sobotu v poledne skoro čtyřicet silnic neprůjezdných kvůli lavinovému nebezpečí a popadaným stromům. Uzavřena byla i B145 mezi Ebensee a Bad Ischlem. Obzvlášť postižen je jižní Mühlviertel. Zemské vojenské velitelství vyslalo 300 vojáků na odstraňování sněhu ze střech domů. Pokračovali například v odklízení vrstvy z haly o velikosti 50 000 metrů čtverečních v Ebensee atd.