Sousedé jedou koňmo z Atén do Kasselu

Pasov - 3000 kilometrů na hřbetech koní, z Atén do Kasselu, tedy od jednoho stanoviště světové výstavy "documenta 14" k druhému, to vymyslel jako uměleckou performanci s titulem "The Transit Of Hermes" skotský tvůrce konceptů Ross Birrell, napsala PNP.

Na snímku jsou Tina Bocheová a Zsolt Szabo ještě na úpatí Akropole. | Foto: Deník/repro PNP

Na cestě jsou Peter van der Gugten, Tina Bocheová z Biberbachu, David Wewetzer a Maďar Zsolt Szabo. Putovali z Aktropole přes Balkán a Linec a momentálně se nacházejí v Bavorském lese. Kde aktuálně jsou, lze sledovat na https://share.garmin. com/TheAthensKasselRide2017. Tyto stránky poskytuje agentura navigace Garmin. V pátek například dorazili od jihovýchodu do hraničního Haidmühle. V sobotu chtějí vyjet na Třístoličník a večer a noc strávit na M-Ranči v Bischofsreutu. V pondělí má skupina v úmyslu jet po české straně hranice na severozápad, přes Bavorskou Železnou Rudu a kolem Javoru dál na výstavu „documenta" v Kasselu. Tam chce dorazit 9. července. „Cesta je inspirována cestou švýcarsko-argentinského jezdce Aimé Félixe Tschiffelyho, který takto putoval v letech 1925-28 z Buenos Aires do New Yorku," uvádí pasovský list.

Dodává, že trasa na internetu jezdcům slouží jen jako směrová orientace. „Nedržíme se jí úporně," říká Peter van der Gugten. „Jediné je, že musíme dodržet časový plán a denně udělat nejméně čtyřicet kilometrů." Na pouti je průběžně doprovázejí další jezdci, aktuálně asi padesátka. Drogy nosí smrt Počet mrtvých v důsledku použivání drog v Bavorsku letos prudce stoupá – od ledna do poloviny června jich bylo 144, o 12,5 procenta víc než před rokem. Většinou oběti braly heroin, ale přibývá i otrav z nadměrného konzumu psychoaktivních látek, které se prodávají jako neškodné koupací soli nebo směsi bylin po internetu, píše PNP.

Jen v Dolním Bavorsku letos zemřelo na drogy 24 osob, což je nárůst o 140 procent. V Mnichově je zatím „jen" 20 obětí (mínus 40 %). Nevěstky se obcím prodraží Celoněmecký zákon na ochranu prostitutek s účinností od 1. července bude stát Bavorsko miliony eur. Erár totiž podle mluvčí ministerstva sociálních věcí převezme všechny nutné personální a věcné náklady, které městům vzniknou nově přenesenými úkoly.

Podle zmíněného zákona musejí sexuální pracovnice svou živnost ohlásit. Jsou povinny docházet na zdravotní prohlídky. Provoz bordelu nebo eskortního servisu bude možný jen na předložení úředního povolení. Jaký úřad je bude vydávat, ponechala vláda rozhodnout jednotlivým zemím. Mnoho času jim ale nezbývá, zákon byl přijat koncem září, píše PNP. Podle dohody s ministryní sociálních věcí Emilií Müllerovou převezmou správu okresní úřady, zdravotní poradenství zdravotnické úřady. V Augsburgu už organizační opatření přijali přibráním tří úředníků, což personální výdaje zvýší o 200 000 eur ročně. V Řeznu odhadují náklady jen na ohlašování prostitutek na čtvrt milionu. V Mnichově přiberou tři lékaře, jednoho sociálního pedagoga a dvě správní síly. Kohl dostane náměstí za humny?

Místo před hraničním nádražím v Bavorské Železné Rudě má být pojmenováno po nedávno zesnulém bývalém německém kancléři Helmutu Kohlovi, informuje PNP. Zasazují se o to okresní předseda CSU a kandidát do zemské rady Stefan Ebner a Michael Herzog z místní organizace této strany. V jejich prohlášení se říká: „Helmut Kohl byl velký evropský státník. Usiloval tak jako žádný jiný německý politik o mír a svobodu Evropy. Jeho odkaz a myšlenky musejí být bezpodmínečně uchovány, také - a právě - podél bývalé železné opony. K tomu by mohlo být symbolické místo u nádraží, které kdysi bylo spojnicí mezi východem a západem, přejmenováno na Náměstí Helmuta Kohla."

Na snímku jsou Stefan Ebner vlevo a Michael Herzog.

Autor: Vladimír Majer