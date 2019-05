Poté, kdy loni 880 000 Rakušanů podepsalo petici "Don’t Smoke" a nová koaliční vláda takto vynucený zákon na poslední chvíli zrušila, mnozí doufají, že po jejím pádu se norma vrátí, píše list. Opakuje argumenty: kuřáci žijí v průměru o deset let méně než nekuřáci, na následky konzumu tabáku umírá v zemi ročně 14 000 lidí, 90 procent pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci…

Bernd Lamprecht, přednosta plicní kliniky Keplerovy univerzity v Linci a generáslní sekretář Rakouské společnosti pro pneumologii, varuje před „fatálním vlivem“ příkladu pro mládež a míní, že už tím, když se nebude kouřit ve školách, na pracovištích a především v restauracích, se mnoho vyhraje - nebude iniciační vzor a mnoho mladistvých s kouřením vůbec nezačne.

A co prý přinese konec s kouřením? Už tři dny po poslední cigaretě se zlepšuje funkce dýchacích cest, po týdnu klesá krevní tlak, ustupují návaly kašle a dušnost. Dva roky po skončení s kouřením má exkuřák skoro stejné riziko onemocnění krevního oběhu jako nekuřák…

„V Evropské unii se jen v Maďarsku a v Řecku kouří víc než u nás,“ říká Lamprecht. „Po cigaretě dál denně sahá průměrně každý čtvrtý a škodí tak nejen sobě, ale i svému okolí.“

Po nebezpečí přímého i pasivního kouření se vědci více zaměřují i na takzvaný „studený tabákový kouř“. „Ten se usazuje v oděvech, kobercích, závěsech a nábytku a je odtud přijímán přes kůži, plíce a ústa. Obzvlášť ohrožuje malé děti, které si rády hrají na podlahách a berou věci do pusy,“ cituje list německé experty. Katrin Schallerová z Německého centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu říká, že zchladlý kouř sice není tak škodlivý jako aktivní nebo pasivní kouření, ale může riziko rakoviny zvyšovat. Obsahuje 90 látek, které jsou podezřelé z vyvolávání této nemoci.

Dárek od Chelsea

„Pro LASK to bylo nejcennější vítězství ve 111leté historii klubu,“ píší OÖN k výsledku finále fotbalové Evropské ligy v Baku. Triumf Chelsea 4:1 nad Arsenalem totiž zajistil lineckému klubu milionový „deštíček“.

LASK díky výsledku postupuje do třetího kola kvalifikace Champions League, a tím má zajištěn přinejmenším start v základní skupině Evropské ligy. Jako startovné dostane 2,92 milionu eur, každé z osmi možných vítězství je premiováno 570 000 eury, každá remíza 190 000. K tomu přistupují prémie z tržního monopolu UEFA, televizní peníze a vstupné.

To byla skrýš!

Při hře na schovávanou si chlapec z Klosterneuburgu našel opravdu dobrou skrýš – vlezl si do schránky, do které pošta obvykle ukládá poštovní pytle pro doručovatele, a zavřel dvířka. Osvobodili ho pak hasiči. Malý dobrodruh ze hry vyvázl bez zranění, jen s leknutím, píší OÖN.

Vršek pod sněhem

Také v Německu slibují pro nadcházející víkend sluníčko a teplo, ale pamatují i na ty, kteří by si snad chtěli užít ještě trochu zimní nálady. Informují, že na Zugspitze (2962 m) naměřila povětrnostní služba v pátek ráno 6,4 metru sněhu – začátkem týdne tam totiž znovu sněžilo. „Že na hoře u Ga-Pa je ještě v květnu tolik sněhu, je sice vzácné, ale ne zcela neobvyklé – podle meteorologů tu 31. května 1967 bylo 6,50 metru,“ dodává pasovský list a přidává dobrou zprávu: v sobotu má být v Alpách kolem 20 stupňů a třeba v Dolním Francku 28, a to prý není zdaleka vše – od neděle se léto „rozjede“ teplotami až 28 stupňů!

Toalety pro ty „třetí“

Pasovský deník PNP ohlásil pro jednací den stavebního senátu v Landshutu „nejkrásnější úřední němčinou“ (PNP) také bod „Zohlednění náležitosti třetího pohlaví“. Málokdo by předpokládal, že přitom jde o toalety na dvou nových základních školách ve městě, které jsou teprve v plánech. Jak potvrdil vedoucí úřadu Johannes Doll, má být vyjasněno, zda na nich budou kromě toalet pro chlapce a pro děvčata zřízeny také nějaké další pro tzv. „divers“.

Nejpozději od té doby, kdy spolková vláda umožnila třetí cestu při registraci pohlaví, tedy kromě mužského a ženského také ono „divers“, korektně slovníkově snad „různý“, ale také „různorodý, rozličný“, se obce potýkají s dopady tohoto rozhodnutí na každodenní život, pokračuje PNP. „Když jsou teď oficiálně tři pohlaví, pak bude třeba pro každé vlastní toaleta, nebo ne? uvažují teď úřady.“

V některých obcích kolem Mnichova už udělali určité kroky. Tak Pullach, Garching a Taufkirchen vybavují nové školy dodatečně záchodky pro třetí skupinu. Zda je bude následovat i Norimberk, mělo být rozhodnuto v pátek. Doll to ale nahlíží nevzrušeně, jde prý jen o to, jak s tématem naložit v budoucnu. „U nové reálné školy je plánování už uzavřeno, tady toho nemůžeme moc změnit,“ říká. U dvou nových základek ta možnost tady ale ještě je, a stavební výbor by si prý nechtěl nechat vytknout, že na tuto otázku nepomyslel.

List připomíná, že v Pullachu přinesla myšlenku takové toalety externí školní poradkyně, jak potvrdila mluvčí školy. Pověřenkyně pro rovnoprávnost úřadu okresního hejtmana v Mnichově Hanna Kollanová tvrdí, že realizace „unisex-toalet“ je důležitým krokem, „aby transsexuální a intersexuální lidé mohli žít nediskriminovaně“. Bavorské ministerstvo školství ale v tomto směru nedává žádné pokyny. „Příprava, zřízení, vybavení, provozování a údržba školních zařízení podléhá komunálním správám jako nositelům školských nákladů,“ dozvěděla se PNP. „Příslušné místní orgány tedy mohou samy rozhodnout, zda k toaletám odděleným podle pohlaví se zřídí dodatečně záchodky pohlavně neutrální.“