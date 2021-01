Linec – V Rakousku loni prodalo 5150 trafik 602 milionů balení celkem se 12,2 miliardami cigaret. To bylo o půl miliardy kusů víc před rokem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk

„Má to bezprostřední souvislost s covidem,“ napsaly OÖN a citují Ralfa-Wolfganga Lotherta, člena vedení JTI Austria (Camel, Winston, Memphis): „Vyšší objem cigaret zdaněných v Rakousku vychází především z mimořádných poměrů, když kromě jiného zčásti odpadl nákup tohoto zboží uzavřením hranic na východ a omezením cestování.“ Zatím co se nákup u západních sousedů nevyplatil, protože tam cigarety stály průměrně o více než 5,15 eura za krabičku, importují Rakušané své kuřivo zásadně ze Slovinska, Maďarska, Česka nebo Slovenska. To ale bylo loni možné jen silně omezeně.