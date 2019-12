Budou na něm výrobky starých řemesel, historické pochoutky, především zvěřinové, „pravý punč – žádný z fabriky“, jak píše list, a vystoupení herců a kejklířů ve scénách z adventního kalendáře. „Nabízíme nefalšované,“ shrnuje Roland Pachner, předseda spolku Staré Město nově, který slavnost organizuje. V pátek bude od 14 do 22 hodin, v sobotu od 10 do 22 a v neděli od 10 do 19 hodin.

Mnoho mrtvých dětí na silnicích

Do konce listopadu zahynulo na rakouských silnicích patnáct dětí, z nich sedm jako chodci. „To je víc než za poslední dva roky dohromady,“ připomíná ve Volksblattu Klaus Robatsch z Kuratoria pro bezpečnost. Ve dvou třetinách případů nebyly děti viníky nehod. I kdyby se při přecházení vozovky nechovaly předpisově, platí zásada, že děti mají v silničním provozu vždy a všude přednost, připomíná list a cituje paragraf 29a vyhlášky o dopravě, že dětem, které viditelně přecházejí nebo chtějí přejít vozovku – po přechodu nebo i mimo něj – je třeba umožnit cestu bez překážek a ohrožení. Řidiči musejí proto případně i zastavit. O tomto pravidlu podle Robatsche dvě třetiny řidičů neví. Přinejmenším před sto tisíci dětmi denně projíždějící auta v chráněné oblasti nezastaví a v 19 000 případů denně dochází ke konfliktní situaci, tvrdí.

Pro potomka na Ukrajinu

Jeden tyrolský okresní soud uznal právní rodičovství manželskému páru, který si splnil přání po dítěti prostřednictvím „zapůjčené matky“ na Ukrajině, uvedl Volksblatt. Protože tato praxe je v Rakousku zakázána, odjeli manželé na Ukrajinu, kde mohli služeb třetí osoby využít.

Po narození bylo dítě podle ukrajinského práva zapsáno do registru porodů jako dítě rakouských manželů. U opatrovnického soudu v Tyrolsku nyní mohli dosáhnout uznání zahraničního úředního rozhodnutí o původu dítěte. To by soud nesměl vydat jen v případě, kdy by souhlasný výrok zjevně odporoval blahu dítěte nebo rakouskému právnímu řádu. Tak tomu v dané věci zjevně není, řekl soud.

Kritici protestují názorem, že praxe zapůjčené „náhradní, hostitelské“ matky je technikou hluboce nedůstojnou člověka a odporuje právům dítěte. Generální sekretářka společnosti „aktion leben Österreich“ Martina Kronthalerová řekla, že jde o moderní formu obchodování s dětmi.

Amatér roku

Yannick Hannes (18, TSV Natternberg/Deggendorf) byl zvolen německým Amatérem roku 2019. V online hlasování o deset nominovaných kandidátů, kteří si rozdělili celkem 15 504 hlasů, získal o 200 hlasů víc než nejbližší konkurenti a přesvědčil i porotu prominentů, v níž byli mimo jiné Rainer Koch (prezident fotbalového svazu), Lothar Matthäus (mistr světa 1990), Stefan Kuntz (mistr Evropy 1996), Manuel Neuer (mistr světa 2014) und Alexandra Poppová (olympijská vítězka 2016), píše PNP. Prvenstvím získal pro svůj klub sadu dresů a pro sebe zájezd k některému mezistátnímu utkání. Titul jde do Bavorska potřetí za sebou.

Yannick Hannes hraje za Natternberg od roku 2008. V březnu 2016 se náhle zhroutil při zápase se zastaveným srdcem. Musel být reanimován ještě na hřišti a několik dnů ležel v komatu. Dnes už zase hraje jako kapitán a je nejlepším střelcem týmu. Organizuje turnaje, píská jako rozhodčí a vede juniory klubu.

Bavorské foto roku

Tiskovou fotografií Bavorska roku 2019 vyhlásila porota bavorského svazu novinářů neobvyklý snímek špičkového kandidáta pro volby do Evropského parlamentu Manfreda Webera, píše PNP. Autorem je volný fotograf Jan Staiger (24) z Hannoveru. Z volebního prospektu hledí Weber optimisticky nahoru z tašky odložené na zem. Autor, rodák z Norimberka, pořídil snímek a na něj navazující sérii na zakázku Süddeutschen Zeitung. Získal za něj prémii 2500 eur. Porotě došlo ve 20. ročníku soutěže rekordních přes 1200 snímků. Osmdesát nejlepších bude vystaveno do 23. prosince v zemském sněmu a pak půjde na okruh po Bavorsku, také do Viechtachu. Foto: Deník/PNP/Jan A. Staiger/Bayerischer Jounalistenverband/dpa