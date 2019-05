Pasov – V potůčku u Brannenburgu (okr. Rosenheim) našli turisté v sobotu večer neobvykle vypadající mláďátko.

V policejní náruči. | Foto: Deník/repro PNP

Oznámili to úřadům a ty také hádaly, co to může být. Alarmovaly tedy ochránce zvířat a ptaly se, zda nejde o vlče. „Druh nakonec korektně určil nájemce honitby – nejedná se o štěně vlka, ale o mladé lišče,“ napsala PNP. To pak bylo předáno útulku zvířat v Rosenheimu.