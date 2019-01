Pasov - Bavorský svaz zemědělců nechce v žádném případě přijmout možný zákaz držení dobytka na řetězu. „Proti tomu se budeme bránit," říká v PNP prezident svazu Walter Heidl.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jarmila Kuncová

List vysvětluje, že Spolková rada se v pátek vyslovila pro zákaz celoročního uvazování krav ve stájích, byť pro realizaci stanovila přechodnou dobu dvanácti let. Heidl řekl, že je kategoricky proti. Trend míří podle něho tak jako tak k volným chovům, politický zásah do něj je proto nadbytečný. Mnoho z malých farem, kde držení v uvázání ještě je, by nejspíš při takovém nařízení už vůbec neinvestovalo a produkci by zastavilo. „Proč má zemědělec, kterému je dnes padesát a farmu po něm by neměl kdo vést, kvůli takovému zákonu odejít ve dvaašedesáti do důchodu?" ptá se Heidl.

Chtějí mateřinky křesťanské

Přestože v Horních Rakousích není žádná islámská školka, lidovci a svobodní chtějí zákonem zajistit, aby i do budoucna byly děti předškolního věku vedeny v křesťanském duchu, napsal linecký deník OÖN. Učitelky v těchto zařízeních by měly být povinny učit děti „tradičním svátkům v koloběhu roku" a „regionálním zvyklostem". Zástupce zemského hejtmana Thomas Stelzer (VP) řekl, že je zkrátka úkolem předškolních zařízení tyto atributy ve výuce zdůrazňovat. „Tyto věci jsou základními kameny naší kultury," míní.



Murat Baser, šéf islámského náboženského společenství, vidí v návrhu diskriminaci muslimů. „Odporuje přece rovnoprávnosti, když muslimské zvyky a tradice vyučovány nejsou, zatím co ty křesťanské by byly povinné," řekl. Myslí si, že takový zákon by prokázal integraci medvědí službu. Tvrdí, že v poslední době mu telefonovaly desítky lidí, z nich mnoho mladistvých. Cítí se prý v Rakousku takovými nařízeními být vylučováni ze společnosti.



Návrh novely kritizují i další strany. „Co je hornorakouský zvyk? Budou o tom do budoucna rozhodovat FPÖ a ÖVP?" ptá se předseda poslaneckého klubu Zelených Gottfried Hirz. Dodává, že tento návrh v žádném případě neodpovídá moderní pedagogice. „Když chci zprostředkovávat hodnoty, musím s nimi za dětmi do jejich světa a ne jim je nutit," řekl. Co se definice zvyků týče, doufá v přirozený rozum pedagogů ve školkách. Ti mají podle něho velmi fundovanou představu, co pod ně spadá.



Podle něho je také otázkou, jak by takové nařízení bylo realizováno. Principiálně inspektoři školek dbají na dodržování zákonných cílů a postupů. Pokud by na nějaké školce nebyly „tradice a zvyklosti" v učebním plánu, není jasné, jaké důsledky by to pro sbor mělo.

Do důchodu v sedmdesáti?

Plány německého ministra financí Wolfganga Schäubleho (73, CDU) na zvýšení hranice odchodu do důchodu na 70 let ostře kritizuje ministryně práce Andrea Nahlesová (45, SPD). „Nápad pokládám za odtržený od života," řekla a poznamenala, že člověk, který čtyřicet let dělal na stavbách, už jednou zkrátka nebude moci dál. „Můj otec byl zedníkem a zemřel v 73 letech. Když teď někdo přichází s myšlenkou dělat do sedmdesáti, rozčiluje mě to," řekla.

Ocenila poctivost

43letá žena v hornofranckém Bad Staffelsteinu našla v sobotu na parkovišti peněženku s více kreditkami, osobními doklady a „vysokou trojmístnou částkou" peněz, jak v neděli řekla policie. „Po krátkém váhání – nalezený obnos byl totiž vyšší než její měsíční příjem – nálezkyně odevzdala všechno na služebně," píše PNP. „Vyplatilo se jí to, protože 67letá vlastnice peněženky jí z vděčnosti darovala kompletní nalezenou hotovost."