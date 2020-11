„Pomyslela jsem si jen: bože…,“ vzpomíná maminka. Lékaři jí problém pečlivě vysvětlili a poradili jí, aby se vystříhala internetových vyhledávačů. Tam prý najde tolik špatného, že by se z toho zbláznila…

Stav nenarozené Marlene v děloze se začal zhoršovat a matku s manželem Raymondem poslali na kliniku Keplerovovy univerzity v Linci. Tam zjistili, že v bříšku plodu se hromadí voda a jeho srdíčko slábne. „Ve většině zemí se tato diagnóza rovná rozsudku smrti, operace jsou kvůli malým šancím předem odmítány,“ říká Gerald Tulzer, přednosta kliniky dětské kardiologie nemocnice.

„V Linci ale mají zkušenosti – tehdy už osm let umožňovali žít takovým dětem ,odsouzeným´ k smrti,“ popisuje list. Ze čtrnácti dosud léčených se u více než dvou třetin slabost srdce podařilo tak zlepšit, že voda z jejich těl odešla. Umožnil to široký komplexní zákrok na srdci nenarozených plodů. Geraldu Tulzerovi a jeho kolegovi Wolfgangu Arztovi, přednostovi institutu prenatální medicíny, se podařil koncem ledna také u Marlene. 20. dubna pak přišla na svět plánovaným císařským řezem a týden nato byla opět operována. Defektní levou chlopeň nahradili plicní chlopní, kterou vyměnili za umělou, popisují OÖN – zjevně bez nároku na plné pochopení laického čtenáře, jako v našem případě…

Marlene je teď už sedm měsíců a vyvíjí se báječně, říká její maminka v listě. Jsou šťastní, že ji mají…, končí dobrá zpráva. Foto: Deník/OÖN/KUK

Rakousko zpřísňuje

Rakousko chce od úterý zpřísnit protiepidemiologická opatření, napsal Volksblatt. Zákaz vycházení, dosud platný pro noc, se má rozšířit na celodenní. S výjimkou rodinných příslušníků má být povoleno jen setkání s jedním „životním partnerem, s nejbližším příbuzným, eventuálně s jedincem s důležitým vztahem“. Tato kapitola je nazvána „Pokrytí nezbytných základních potřeb denního života“, do nichž patří také „kontakt s životním partnerem nežijícím ve společné domácnosti nebo kontakt s jednotlivým nejbližším příbuzným nebo jednotlivou důležitou osobu privátního vztahu, se kterou je zpravidla udržován kontakt vícekrát týdně“. Vycházet se smí k výkonu povolání a k nezbytnému vzdělávání. Stejně jako na jaře je povolen pobyt ve volnosti k fyzickému a psychickému zotavení. Opatření má platit do 6. prosince.

Počítá se zavřením obchodů s výjimkou nabídky denní potřeby jako potravin, drogerie a lékáren. Uzavřou se služby blízké tělesným, také holiči. Kde to bude možné, mají lidé pracovat z domova. Oblast vzdělávání vydá vlastní nařízení, ale počítá se s tím, že všechny školy přejdou až do 6. prosince na dálkovou výuku. V nemocnicích bude povolena jedna návštěva jednoho pacienta týdně, a to jen tehdy, byl-li nemocný nebo zraněný přijat na více než sedm dnů. Výjimkou jsou těhotné. Na veřejných místech platí dodržování metrového odstupu mezi lidmi, v uzavřených prostorách navíc nošení roušek.

Na jiném místě linecké listy zmiňují, že měřeno na počet obyvatel má Rakousko nejvíc nakažených Covidem na světě. Ve srovnání obvyklého sedmidenního průměru je Rakousko s 831 novými infekcemi na milion obyvatel nejvíc zamořenou zemí před Gruzínskem 781, Švýcarskem 743, Českem 674 a Slovinskem 668. „Zatím co Švýcarsko a Česko v posledních dnech šíření viru přibrzdily, v Rakousku od poloviny října počty nemocných stoupají,“ končí list.