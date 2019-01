Pasov – Udo Vogel (62) z Ortenburgu (okr. Pasov) navštívil Karpaty, Francii, Norsko, Rumunsko, Sibiř, nejraději na motorce, a plánoval na důchod objet svět.

Dědeček Udo ve svém živlu. | Foto: Deník/repro PNP

Týden před Vánocemi ale měl ve Fürstensteinu za volantem nákladního auta smrtelnou nehodu. Jeho vnoučata mu teď velké přání plní alespoň posmrtně, píše PNP. Lisa Stemplingerová (21) s bratrem zveřejnili dva dny po nehodě jeho příběh na facebooku a poprosili přátele a známé, aby text sdíleli, a on tak s nimi symbolicky přece mohl vyrazit do světa. „Jak jsme ho znali, nic by mu v takové cestě nezabránilo,“ napsala Lisa.

„Dva týdny poté je jisté – dědeček Udo .jede´,“ napsala PNP. Do 2. ledna sdílelo facebookový „posting“ jeho vnoučat přes 740 uživatelů. V komentářích mnoho z nich popřálo Udovi štěstí při poslední cestě nebo napsali, kde si příspěvek přečetli. Vedle mnoha reakcí z regionu sdíleli „cestopis“ v Berlíně, v jižní Kalifornii, Dánsku a Singapuru, dědečka doprovodili do Itálie a Španělska, Mexika, Kolumbie, k jezeru Garda a do Maďarska. Jedna uživatelka sdílela příspěvek se známými v Rusku, Mongolsku a Thajsku, další jej poslala přátelům do Egypta, s jinými facebookáři si Udo „odskočil“ na Floridu, na Srí Lanku a do Maroka s přáním, aby si užil tisíců hvězd nad Saharou… Neznámý známý ho vzal do Ria, další do Šanghaje, a jak Lisa uvedla, už byl i v Austrálii a „jede“ dál… „Rodina je vděčná za takovou podporu a je si jistá – to by se Udovi líbilo,“ uzavírá PNP.

Rekordní rok vrtulníků

Záchranné vrtulníky rakouského automotoklubu (ÖAMTC) absolvovaly loni rekordních 18 424 nasazení, informují OÖN. Dosavadní maximum bylo 18 370 z roku 2015. Stejně jako předloni zaměstnaly osádky nejvíc interní a neurologické akutní příhody – ve 36 procentech případů letěly pro pacienty stižené mrtvicemi nebo infarkty. Sedm procent letů vyvolaly dopravní nehody. Nejčastěji, 1610krát, byl ve vzduchu vídeňský Christophorus 9. Linecký Christophorus 10 letěl 1204krát. Vrtulníky ÖAMTC byly potřeba denně průměrně více než 50krát.

2230 Linečáčků

V Linci se loni narodilo 2230 dětí, což je nový rekord. Zemřelo 2050 osob. K 1. lednu žilo ve městě 206 940 lidí, zhruba o tisíc víc než před rokem. Růst se tedy proti uplynulým letům silně zpomalil – býval i třikrát větší. Do města se přistěhovalo 15 340 lidí, 14 480 je opustilo. K 1. lednu 2009 tu žilo 189 232 občanů, přes 200 000 šel Linec poprvé v roce 2005 – na 201 595.