Linec - Profesoři a žáci vyšší odborné školy ve Steyru (HTL) deset let pracovali na replice automobilu židovského vynálezce Siegfrieda Marcuse, který byl jako první poháněn benzínem – i ten je ostatně podle OÖN Marcusovým patentem

Prezidentský vůz. | Foto: Deník/repro

Protože plány prapředka automobilů o síle 0,75 koně se nedochovaly, tým HTL naskenoval originální vůz Siegfrieda Marcuse v Technickém muzeu a rekonstruoval jej podle elektronicky pořízených dat.

Od začátku snažení žáků sledoval i rakouský prezident Heinz Fischer a při sobotní premiéře kopie se netajil radostí, že to na škole stihli ještě v době výkonu jeho úřadu, napsaly OÖN. Hlavu státu v něm provezl 20letý student školy Simon Reichart z Pergu po parkovišti školy. Ujeli sto metrů rychlostí 4 km/h, upřesnil list.

Přezkušovat seniory?

Přezkušovat schopnost starších osob řídit auto by si přálo 73 procent Rakušanů. Od jakého věku, v tom se ale rozcházejí – právě podle stáří respondentů tohoto průzkumu, píší OÖN. Ze starších 60 let o smyslu opatření pochybuje třetina dotazovaných, u lidí do 30 let jen 15 %.

Víc dětí ve školkách

Loni bylo v Horních Rakousích opatrováno ve 209 jeslích, 277 opatrovnách dětí do tří let a 717 školkách 58.950 dětí, o 1500 víc než v roce 2014. Letos země do těchto zařízení investuje 216,7 milionu eur. V příštích letech má být otevřeno dalších 171 školek, 31 jeslí a 86 opatroven.