„Kdy jste si uvědomili, že chcete pracovat u NASA?“ zeptala se osmiletá Lina anglicky, a jak list poznamenává, její perfektní jazykové znalosti nepřekvapily jen americké hosty videokonference. „Pro sešlost v tělocvičně je to ale normální, na této škole se učí v angličtině.“

Yohpeová odpověděla, že o práci v přírodních vědách vždycky snila, velmi často se účastnila odborných olympiád, ale že by jednou mohla dělat pro NASA, na to nikdy nepomyslela. Devítiletá Sophie chtěla vědět, jaké oblasti v její práci jsou nejzajímavější, a dozvěděla se od mladé vědkyně: „Nejnapínavější pro mne je dělat s věcmi, které se chovají kompletně jinak, než jsme si představovali. Tím získáváme stále nové způsoby vidění.“

Posluchače zajímal názor hostů na těžké technické předměty. Salim Nassar ujistil, že například matematika vždycky zůstane komplikovaná, ale že je to předmět důležitý ve všech oborech. O to je podle něho důležitější motivovat mladé lidi pro tyto oblasti co nejdříve.

„Pro žáky mělo velký význam moci být dál informováni o misích NASA. K jejich radosti si s oběma inženýry mohli dohodnout další videokonferenci,“ uzavírají OÖN.

Restaurují Noční hlídku

Také linecký deník OÖN zaznamenal, že amsterdamské Rijksmuseum začíná v pondělí 8. července „Operaci Noční hlídka“. Slavný obraz Rembrandta van Rijna (1606–1669) budou experti 350 let po smrti autora nejnovějšími technikami vyšetřovat, fotografovat a pak restaurovat, „a to před zraky publika“, píše list.

Muzeum s největší sbírkou Rembrandtových děl navštěvuje ročně přes dva miliony lidí. Noční hlídka z roku 1642, podle Wikipedie vlastně „Kumpanie kapitána Franse Banninga Cocqa a poručíka Willema van Ruytenburgha se chystá vyrazit“, je skupinovým obrazem amsterdamské občanské gardy.

Pro nadcházející práce bude olej na plátně o sedmnácti metrech čtverečních (363x437 cm) vyjmuto z rámu a uloženo na speciálně zhotovený stojan v proskleném prostoru, ve kterém budou odborníci pracovat. Nejprve pořídí tisíce fotografií s extrémním rozlišením, které mají týmu dodat „více Terabytů“ informací. Na základě analýzy těchto dat bude obraz restaurován, popisuje linecký list.

Obraz je ve stabilním stavu, ujišťuje ředitel. Na některých místech se ale barvy ztrácejí a objevují se i jiné výrazné stopy stáří díla. Naposledy byla Noční hlídka restaurována v roce 1976 poté, kdy obraz poškodil psychicky nemocný muž bodáním nožem. Jak dlouho akce potrvá, zůstává otevřeno, náklady činí asi tři miliony eur. „Rijksmuseum a experti na Rembrandta doufají, že akce přinese víc informací o vzniku díla a o pigmentech barev, která velký malíř užíval,“ uzavírá list a připojuje informaci, že výzkumné práce bude možné sledovat živě na internetu.

Připojují adresu www.rijksmuseum.nl, ale na té jsme ještě v pondělí odpoledne nenašli žádný odkaz na "správnou" restaurátorskou webovou stránku.

No nepořiďte si to!

Karin Csakvaryová (43) z Hinzenbachu odmalička měla ráda zvířata a ráda kreslila. Oba koníčky už jako dítě spojila tím, že malovala koně, které měla nejraději. Také je jezdila, ale prvního – valacha Raindance – si koupila až před třinácti roky. Pár let poté ještě kříženku Lui. „Oba jsou mi velkými učiteli života,“ říká zubní technička – koník prý při výuce trpělivosti, Lei co se týče pozitivní energie…

S oběma čtvernožci už měla málo času na někdejší koníček, na malování. Před třemi roky prý ale objevila na facebooku nový způsob, jak zvířata dostat obzvlášť krásně na papír, a znovu dostala chuť tvořit. Odložila své akrylové barvy a vzala do ruky tužku a barevné pastely na olejovém základě. To jí umožňuje užít speciální techniku vrstvení obrazu a dělat „báječně do detailu věrné portréty“.

Když s nimi byla trochu spokojena, ukázala je známým. Ti byli nadšeni a radili jí, aby svůj talent nabídla i dalším přátelům zvířat, kteří by chtěli mít mít ručně malovaný obraz svého věrného průvodce, pokračuje list. Před několika týdny si založila firmu „Lui-Portraits“ a kreslí na přání zvířata všeho druhu. Všechno, co k tomu potřebuje, je dobře osvětlené foto s plnou hloubkou ostrosti. „Jen pak je možné charakter zvířete přenést perfektně na papír,“ říká. Na jeden obrázek potřebuje asi 25 hodin. „Cena portrétu v rozměru A4 je 270 eur,“ dodává PNP.

Mazlíčci do postele

U každého druhého vlastníka domácího zvířete v Rakousku smějí pes nebo kočka spát v posteli. Čtyřnohého společníka má více než každá druhá domácnost. V zemi je asi dva miliony koček a kolem 800 000 psů, zaznamenává Volksblatt. U 49 procent smějí jít tyto druhy s páníčkem do peřin, ale u 47 procent zásadně ne. Ostatní dotazovaní se nechají alespoň výjimečně „přemluvit“ k tomu, aby svému čtvernožci přepustili do spoluužívání polštář. „Nadprůměrně vysoký je podíl v posteli spících psů a koček ve vídeňských domácnostech a u vlastníků, kteří nežijí ve stejné domácnosti s partnerem, takže se zdá, že mají větší ,mazlicí´ potřebu,“ uzavírá Volksblatt.

Nechtěli stožár pro mobily

V občanském hlasování zabránili lidé z Bavorské Železné Rudy v neděli výstavbě vysílacího stožáru pro mobilní sítě poblíž místního hřbitova, napsala PNP. Ze 902 oprávněných odevzdalo hlasy 322, z nichž pro zastavení projektu bylo 218. Stačilo by jich 181.

„Starosta Charly Bauer (FW), který se o stožár zasazoval, je zklamán – vidí to prý ve vztahu k turistickému směřování Železné Rudy jako tragédii, ale občané tak rozhodli, a to musí akceptovat,“ uvádí deník.

Kdo že riskoval?

Bavorská policie vypátrala řidiče, který koncem června na B533 u Schöfwegu v okrese Freyung riskantně předjížděl a byl při tom nafilmován dashkamem českého šoféra (náš web informoval). „Jde o 75letého muže z Deggendorfu, jak v pondělí potvrdil pasovský vrchní státní zástupce Walter Feiler. Byl mu zabaven řidičský průkaz a je vyšetřován pro ohrožení nezpečnosti dopravy,“ napsala PNP.

Přibylo násilí vůči policii

Loni došlo v Bavorsku ke 7689 případům násilí proti policistům, což je rekord od začátku statistiky 2010. Předloni bylo těchto případů 7334. Uráženo, popliváno, fyzicky napadeno, i jinak zraněno nebo vystaveno vyhrožování bylo 17 367 policistů, o 800 víc než předloni. Násilných deliktů bylo 4382, z toho jedenáct pokusů o usmrcení. Zraněno bylo 2566 policistů, o deset procent víc a rovněž nový rekord.

Ikea bere zpět

Na všech pobočkách firmy Ikea v Německu budou moci zákazníci této společnosti vracet použitý nábytek řetězce a dostanou za to dobropisy, informuje PNP. Tento „program druhé šance“ Ikea spustí v celé SRN od 15. července. Projekt testovaný od září v pěti domech běžel velmi dobře – firemní „second-hand“ se prodával v „hrabárnách“ spolu s výstavními nebo reklamovanými kusy. Většina našla nového vlastníka během dvou dnů. Pro citovaný zpětný odkup akceptuje Ikea jen nábytek v dobrém stavu. Zákazníci mohou na internetu zjstit, zda jejich nabídka přichází v úvahu a jakou cenu mohou očekávat. V „hrabárnách“ je podle firmy nábytek za odkupní cenu plus DPH.