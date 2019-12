S kolegy tehdy prostříhávali ostnatý drát na hranici, symbol železné opony, která 40 let dělila komunistické Československo od zbytku Evropy, pokračuje list. Na snímku jsou Ratzenböck, předseda JčKNV Miroslav Šenkýř a zástupce hornorakouského hejtmana Karl Grünner.

Slonice se vrátily

Cirkus Krone dopravil po letní přestávce své dvě indické slonice Baru a Burmu (obě 44) z jižního Španělska znovu do Mnichova, informuje PNP. 25. prosince se vrátí do manéže k vánočnímu vystoupení s ředitelkou Janou Mandana Lacey-Krone. Cestu nastoupily v sobotu ráno v doprovodu ředitelky Laceyové speciálním transportérem pro zvířata s klimatizací a kamerovým sledováním. Vícekrát stavěly k jídlu a pití, v noci na neděli dorazily domů do Mnichova, kde žijí už 40 let – narodily se v cirkusu. Ochránci zvířat dlouhou cestu na jih Evropy a zpátky kritizují a jsou tak jako tak proti cirkusovému nasazení slonů.

Slonice byly na letní dovolené společně se třemi dalšími. „Afričanka“ Mala (54) je už v „důchodu“ a aby se necítila být sama, mají s ní ve Španělsku zůstat Kenia a Aisha, 36leté indické slonice.

Dlouhodobě chce Krone ve své stáji ve Weßlingu na Ammersee zřídit pro slony místo klidu, ale čeká na vyřízení nejrůznějších povolení.

Vlakovými mistry Evropy

Popáté za sebou je Rakousko „mistrem Evropské unie v ježdění vlakem“, informuje Volksblatt. S 1500 kilometry ujetými po kolejích na hlavu jsou sousedi jasně před Francií (1395 km), Švédskem (1325) a Německem (1185). Žebříček uzavírá Řecko se 105 kilometry na osobu. Absolutně nejvíc ujedou vlaky Švýcaři – loni 2400 km na hlavu. Rakousko je ale dohání – od roku 2010 najezdili jeho občané asi o tři miliardy osobokilometrů víc. Švýcarsko svou objem zvedlo „jen“ o 1,4 miliardy osobokilometrů.

Nájem jen Němcům?

Úřední soud v Augsburgu rozhodl, že 81letý majitel bytového domu musí zaplatit odškodné 1000 eur zájemci původem z Burkina Faso, kterému bydlení neposkytl a tak ho diskriminoval, informuje PNP. Kromě toho nařídil žalovanému, že nesmí nikdy podat inzerát s formulací, že pronajme „jen Němcům“. Jinak mu bude hrozit vysoká pořádková pokuta. Žalovaný tvrdil, že už jednou měl v domě problém údajně s tureckým drogovým dealerem. K čemuž soudce prohlásil, že „zločiny a přestupky páchají lidé, ne státní příslušníci“.