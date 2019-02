Pasov – List Am Sonntag (AS) informuje o letákové kampani, která má varovat německé kuřáky v českém příhraničí.

Kampaň varuje před šmejdem. | Foto: Deník/repro

„I deset let po vstupu České republiky do Evropské unie jezdí mnohý milovník levných nákupů za hranice k sousedům," píše list. „Z důvodu jiných daňových odvodů jsou tu cigarety, alkohol a léky výrazně levnější než v Německu – dokonce v seriózních obchodech je možné podle produktu a značky ušetřit až padesát procent. Kdo chce platit ještě o pár eur méně, jede třeba do příhraničního Strážného na vietnamské trhy, které pod pultem nabízejí také drogy jako pervitin. A taky cigarety, jejichž původ a obsah škodlivin je ale často více než pochybný, jak před tím nyní varuje jedna česká iniciativa."

Podle AS se k ní sdružily tabákový koncern Philip Morris, česká protidrogová centrála a provozovatelé pump a prodejen Top Tank, Geco, T.G. a Travel Free. „Ve společném letáku, který je rozdělován v obchodech, ve směnárnách apod. německým výletníkům, předkládají ,informace k ilegálnímu obchodu s cigaretami´. Jimi odrazují od nákupu tabákových produktů na bleších a pouličních trzích," uvádí list.

Vysvětluje, že pro laiky je těžké odlišit falešné cigarety od pravých. „Kvalitativní rozdíl je ale enormní, protože padělané produkty jsou vyráběny levněji za mizerných hygienických podmínek," uvádí a cituje z letáku odvolávajícího se na zprávu Europolu, že celníci zabavili falešné výrobky, které obsahovaly roztoče, vajíčka hmyzu, plísně a dokonce exkrementy. „Podle české policie z tohoto obchodu profitují především zločinecké bandy, které mají prsty také v drogách a prostituci," píše AS. „Státům Evropské unie naopak uniká ročně deset miliard eur na daních."

List k tomu dodává, že dopadnout mazané organizátory tohoto prodeje je obtížné. „Nejúčinněji je a prodejce ale zasáhne, když jejich nechutnou nabídku lidé jednoduše důsledně nechají stranou. Kvůli ušetření pár eur za tyč cigaret nasazovat vlastní zdraví se zkrátka nevyplatí. Kdo teď ,tam´ přesto jede, aby se na těchto stáncích zásobil sporným kuřivem, tomu doslova není pomoci," končí komentář Michaela Oswalda.

„Happy" svařák

Od sousedů ještě zpráva z jiného, potěšitelnějšího, soudku. „Několik obchodníků z pasovské Grabengasse a Rosegasse chce svým zákazníkům poděkovat a zvou od 1. prosince o každém pracovním dnu do Vánoc mezi 17. a 18. hodinou k ,happy hour´ - před obchodem La Maison Feinkost dostane každý klient zdarma svařák," uvádí AS.

Hasiči chlapáci

Linečtí profesionální hasiči vydávají každé dva roky kalendář, v němž představují svá těla vytrénovaná tvrdou a dlouhodobou přípravou na každodenní práci. Ten letošní vychází v nákladu 1350 výtisků, stojí deset eur a výtěžek bude věnován sociálním zařízením, píší OÖN.