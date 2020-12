Má asi 650 metrů čtverečních. Může na ni současně nanejvýš 65 lidí s rouškami, a to maximálně na dvě hodiny. K vánoční náladě přispívá stánek s klobásami a sladkostmi, konzumovat je možné ale nejméně 50 metrů od nich.

Rituální porážka s omámením?

Evropský soudní dvůr povolil rituální porážku zvířat, ale jednotlivé státy pro ni mohou předepsat povinnost omámení, napsaly OÖN.

Zástupci náboženství rozsudek ostře kritizovali. Podle prezidenta konference evropských rabínů a vrchního rabína Moskvy Pinchase Goldschmidta si teď židovské obce musejí položit otázku, jestli jsou v Evropě skutečně vítány. Také další funkcionáři mluví o útoku na svobodu výkonu víry.

Soud projednával právní spor z Belgie, kde region Flandry porážku bez umrtvení zakázal z důvodu ochrany zvířat v roce 2017. Židovské a muslimské svazy to zažalovaly, porážejí vykrvením zvířat po proříznutí hltanu, hrtanu a krčních tepen, aby mohly maso připravovat košer. Takto je to povoleno třeba ve Francii a ve Španělsku, jinde je to zakázáno (Švédsko, Dánsko). V Rakousku to FPÖ zakázala „na ilegálních jatkách“, ale „řádně provedenou porážku“ na vhodných místech povolila.

Pro osamělé

Zdroj: Deník/OÖN/privat

Christa Schwandtnerová a Stefan Windsperger z Braunau zvali v minulých letech na Štědrý večer k malé společné oslavě každého, kdo chtěl přijít. To letos není možné, a tak se rozhodli navštívit lidi, kteří obvykle o Vánocích chodili k nim, protože byli a jsou sami… Při těchto „mikulášských“ návštěvách zajdou prohodit pár milých slov na zápraží a rozdají drobné dárky. K rozplánování cesty vyzývají zájemce o zavolání do 20. prosince.

Na snímku je Christa Schwandtnerová. Foto: Deník/OÖN/privat

Dárky ze sběru láhví

Zdroj: Deník/PNP

V časech korony se letos nemohl konat ani informační den skupiny BMW v Dingolfingu, který byl spojen s dárcovskou akcí učňů ve prospěch spolku Robina Hooda, píše PNP. Ten podporuje těžce nemocné s postižením v Dolním Bavorsku. Učni a pedagogové si vymysleli alternativu – „Akci záloha“. Celý rok sbírali zálohované vratné láhve a nakonec jich je 16 451. Takto získaných přes 1300 eur bude v úterý rozvezeno rodinám, které naléhavě potřebují pomoc. Na snímku je Claudia Heitzerová, předsedkyně spolku Robina Hooda, s mistrem odborného výcviku Martinem Borstem a dvěma učni. Foto: Deník/PNP/BMW Group

Nejlepší kominička

Zdroj: Deník/PNP

Laura Anneserová (21, 158 centimetrů) z Kirchheimu u Mnichova je nejlepší kominičkou Bavorska, píše PNP. Vyučila se u Floriana Baumgartnera v Ortenburgu, když její původní plán studovat veterinu padl, a do zemské soutěže se kvalifikovala vynikajícími výsledky. V celoněmeckém měření skončila druhá. Tradiční zkoušku praxí muselo letos nahradit srovnání tovaryšských zkoušek, ve kterých dostala 98 ze 100 možných bodů. Jak ke svému řemeslu přišla, vysvětluje v PNP: Ze zvědavosti se zeptala po maturitě známého, jestli ho může doprovodit při práci na střechu a pak do sklepa, a s nadšením si prý „ušpinila ruce…“ Teď dělá mistrovskou zkoušku. V lednu nastoupí na pracovní místo a moc se prý těší, ačkoliv s chronickým zánětem kostní dřeně v noze se dlouho mohla pohybovat jen o holi… „Když v černém oblečení s blonďatými vlasy a s úsměvem na rtech zvoní u dveří, každý se zaraduje – nosí štěstí,“ uzavírá PNP.