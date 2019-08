Linec – Tři hornorakouské obce z hranice s ČR vzpomenou událostí z před 30 lety společně, píší OÖN.

Za humny mají na co vzpomínat. | Foto: Deník/repro

Z iniciativy tajemníka Leopoldschlagu Christiana Wöße se na setkání starostů dohodli zástupci Leopoldschlagu, Rainbachu, Sandlu a Windhaagu na společném postupu. Od 15. září do státního svátku 26. října se v každé této obci ohlédnou za týdny, které na podzim 1989 navždy změnily život při hranici. „Práce na projektu byla fascinující,“ říká Wöß. „Ačkoliv tady žijeme, často si ani sami neuvědomujeme, co se za uplynulé roky skutečně událo. Zabývání se tímto tématem nám otevřelo oči pro mnohé z toho, co se nám zdálo samozřejmé.“