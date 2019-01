Linec - Mario Furtlehner z Kaltenbergu a Herbert Oberreiter z Pierbachu, z obcí v okrese Freistadt, krouží od čtvrtka rychlostí jednoho kilometru za hodinu po okruhu Yas Marina Circuit v Abu Dhabi, kde se budou v neděli řítit vozy formule 1 v posledním závodě mistrovství světa rychlostí až 315 km/h, píše deník OÖN.

Jeden z výrobků firmy. | Foto: Deník/repro

Muži z firmy Holzmann z Königswiesenu s obřím speciálním vysokotlakým agregátem o 300 barech čistí závodní trať. Zbavují okruh zbytků oleje a omývají jej. Hvězdám automobilového sportu budou blíž než VIP také při závodě – připraveni k případnému dodatečnému úklidu.

Osádku do Spojených arabských emirátů povolal šejk na poslední chvíli. „Stroj na čistění je v Abu Dhabi trvale, ale obsluha beze stop zmizela. Zůstal jen vůz, který nikdo neuměl obsluhovat," uvádí list. Pár hodin po telefonátu do firmy už dvojice seděla v letadle.

„Mé čtyři děti jsou velkými fandy Sebastiana Vettela, autogram od něho by byl super," říká Mario Furtlehner na snímku.

Větší roli laikům v církvi?

Účastníci diskuse „Církev v proměnách?" v rámci projektu Lidé v Evropě v pasovském centru medií se vyslovili pro silnější roli laiků v katolické církvi. Besedy se zúčastnili předseda Bundestagu Norbert Lammert, primas benediktínů Notker Wolf, bývalý biskup z Freiburgu Robert Zollitsch a pasovský diecézní biskup Stefan Oster. Besedu moderoval šéfredaktor televize ARD Thomas Baumann.

Abé Notker řekl mimo jiné, že lidé si dnes už nenechávají předepisovat od duchovních, jak se mají chovat. Také papež František nechce žádné „přitakávače", nýbrž upřímné, svobodné, sebekritické věřící, dodal. Lammert se vyslovil nepřímo pro demokratickou volbu biskupů. „Papež je volen. Proto nerozumím tomu, proč papežové voleni být mohou, ale biskupové ne," řekl.

E-cigarety nejsou léčivem

„Kuřáci elektronických cigaret mohou dál dýmat," napsal deník PNP. Spolkový správní soud v Lipsku totiž řekl, že tekutina obsahující nikotin, která je v těchto cigaretách zahřívána a zplynována, není léčivem. Proto soud zamítl návrh na zákaz těchto cigaret. Tzv. liquids tedy nepotřebují žádné zvláštní povolení a mohou být jako dosud volně prodávány v trafikách, na stáncích a po internetu. Proti jejich zahrnutí mezi léčiva mluví podle soudu především to, že jim chybí terapeutický účel. Nikotin má sice vliv na organismus, ale smyslem nikotinového kouře není zmírňovat bolest. Bývalí kuřáci tabáku také nesahají po e-cigaretách proto, aby si kouření celkově odvykli.

Experti ze zdravotnictví jsou rozhodnutím zklamáni. Také spolkový institut léčiv a lékařských produktů výroku lituje. „Ačkoliv e-cigarety produkují nikotin a jsou tedy spojeny s potenciálním rizikem, nebudou už dál sledována a hlídána," řekl mluvčí institutu. Zastánci „éček" jsou naopak povzbuzeni . „Od začátku zastáváme názor, že jde o tabákový produkt. E-cigareta je vytvořena pro kuřáky, simuluje kouření, vypadá podobně jako cigareta," řekl předseda svazu obchodníků s tímto produktem Dac Sprengel.

Opatrování přibývá

Počet domů se stacionární péčí v Bavorsku stoupl mezi lety 1999 a 2013 z 1260 na 1740, informuje PNP. Počet míst se zvýšil o 45 procent na 133 000, počet ošetřovaných ale jen o 36 procent na 112 000. Aktuálně je tedy víc lůžek než pacientů. O ty se stará 96 500 zaměstnanců domovů, z 86 procent ženy. Ty mají většinu i mezi ošetřovanými – je jich 73 procent.

Víc dětí v jeslích

V péči mimo domov je v Rakousku stále víc dětí. Podle nejnovější statistiky se „tety" v jeslích a u tzv. „denních rodičů" starají o čtvrtinu všech dětí ve věku do dvou let, píší OÖN. V roce 2006 to bylo 12,9 procenta. Dnes je to ve Vídni 41 procent mrňousů, v Burgenlandsku 32 procent, v Dolních Rakousích 25 procent. Nejméně je jich ve Štýrsku (17 %) a v Horních Rakousích (14 %). Očekává se, že do roku 2025 tento počet stoupne na 44 až 49 procent.

Soud promluvil do curlingu

Bývalá mistryně světa Andrea Schöppová (49) prosadila soudně svůj start na nadcházejícím mistrovství Evropy v Champéry. Okresní soud v Kemptenu nařídil ve čtvrtek Německému svazu curlingu (DCV) odvolat dosavadní nominaci a závazně – pod hrozbou sankce 250 000 eur - k závodům vyslat tým Andrey Schöppové jako vítěze říjnového kvalifikačního turnaje.

„Nemáme jinou možnost než rozsudek akceptovat," řekl předseda svazu Dieter Kolb. „Je mi to zvlášť líto kvůli nominovanému týmu CC Füssen kolem Daniely Driendlové, který musí ze Champéry odjet. Deník PNP dodává, že soud nahlédl hodnotu dobré víry v to, že závazný pro účast bude výsledek kvalifikace, vyšší než důvody, které DCV vedly ke změně nominace ve prospěch druhého týmu v pořadí. Svaz změnu odůvodnil „malou loyalitou Schöppové vůči svazu curlingu a jeho pracovníkům a dosavadní chybějící připraveností sportovně odborně spolupracovat".

Mistrovství Evropy začíná v sobotu 22. listopadu.