Linec - Zemská rada rybolovu novelizovala po 24 letech pravidla rybářských závodů. Mimo jiné zakázala soutěžení o vysoké věcné ceny a obvyklé držení úlovků ve vezírcích, píší OÖN. Počet v soutěži chycených ryb nesmí na účastníka přesáhnout deset. Pořadatelé mají zajistit chladicí box: ryby mají být podle předpisů usmrceny a následně určeny k jídlu, ty nevybrané k soutěžnímu výžení musí být ihned puštěny. Jak řekl zemský mistr lovu Siegfried Pilgerstorfer, má se tak zabránit dlouhému držení úlovků ve vezírcích, při němž si často závažně poraní ploutve a kůži. V každém revíru budou povoleny jen tři závody za rok, zakrmování je zakázáno. Soutěžit se smí nejdříve dva týdny po zarybnění.

Mistry mobbingu

V Rakousku už bylo 7,2 procenta zaměstnanců někdy vystaveno mobbingu. Je to daleko víc než v evropském průměru, který je 4,1 procenta, píše linecký Volksblatt. Jde jak o šikanu mezi kolegy, tak o systematický tlak nadřízených na tom, aby lidé dali výpověď. Nejčastěji jsou cílem starší osoby. Karl-Heinz Hellinger, referent hornorakouské katolické církve pro mobbing, říká, že tlak a konfliktní potenciál ve firmách stoupá s rostoucí nezaměstnaností, což je právě v této době. Odbor duchovní péče se postižení mohou obracet o analýzu jejich problému a radu telefonicky každé pondělí večer.

Gilotinu nevystaví

„Děsivý relikt z nacistické doby zůstane v Mnichově v depozitu a nebude veřejně vystaven," píše pasovská PNP k rozhodnutí ministra kultury Ludwiga Spaenleho o osudu gilotiny, která byla možná použita v roce 1943 k popravám členů hnutí odporu Weisse Rose. „Snadno by se mohlo stát, že tento předmět by byl žádaným cílem ,zážitkových´ turistů a voyerů," řekl ministr. „To bychom nechtěli." Gilotina pochází z věznice Stadelheim, kde nacisté popravili mnoho lidí, také sourozence Schollovy a další členy zmíněné skupiny. Po zrušení trestu smrti byl nástroj uskladněn do depozita Bavorského národního muzea v Mnichově. Nedávno se začalo diskutovat o jejím možném veřejném vystavení (Deník informoval), což nyní Spaenle vetoval na doporučení odborných vědců a etiků, píše PNP.

Penzička: 87 800 eur za rok

Průměrná roční penze 1167 důchodců Rakouské národní banky v roce 2012 byla 87 800 eur, tedy ještě vyšší než průměrný plat zaměstnanců této instituce (86 300). Praxi ostře kritizoval rakouský nejvyšší kontrolní úřad. Národní banka sdělila, že staré služební předpisy, podle nichž jsou zmíněné důchody vypočítány, pro nové zaměstnance od roku 1998 už neplatí. Po kritice kontrolního úřadu navíc podniková rada vypracovala další reformu penzí.

Hrnečky s Hitlerem

Dům nábytku Zurbrüggen v Bielefeldu začal stahovat 175 prodaných kávových šálků s Hitlerovou podobiznou mezi motivy růží, píše PNP. Skandál se provalil stížností občanky, která si „ozdoby" povšimla při snídani. „Myslela jsem, že špatně vidím," řekla deníku Neue Westfällische. Hitler je na hrnečku prezentován starou 30fenikovou známkou včetně poštovního razítka s hákovým křížem.

Za „hroznou věc" označil případ šéf firmy Christian Zurbrüggen, který se dotčeným zákazníkům omluvil. Podle deníku mluvil o „silně hloupém zřetězení nešťastných okolností". Odpovědný je prý dodavatel z Číny. Designér údajně nevěděl, čí portrét na šálek používá… Zurbrüggen dostal v březnu z Číny 5000 šálků a při vybalování a třídění si prý problému nikdo nepovšiml. Než vyšel na světlo, bylo prodáno 175 kusů po třech eurech. „Dům zahájil vratnou akci a postiženým klientům nabídl dvacetieurový bonus," píše PNP.

Švindly s kilometry

Evropská komise odhaduje, že pět až dvanáct procent ojetých aut prodávaných v Evropské unii má manipulovaný stav ujetých kilometrů. V Rakousku, kde se registrují ročně převody kolem 800 000 aut, podle automotoklubu ÖAMTC způsobuje podvodné stáčení tachometrů škody odhadem za 300 milionů eur za rok, píše deník OÖN. Podle Bernharda Wiesingera z klubu například při stočení ze 65 000 na 30 000 km u VW Golf může prodávající požadovat až o 2000 eur vyšší cenu. Podvody už se dávno nedělají ručně s pomocí vrtačky, ale nastavením na diagnostickém přístroji. ÖAMTC požaduje trestnost manipulátorů a registraci stavu ujetých kilometrů při každé návštěvě vlastníka na stanici technické kontroly s jejich uložením v celounijní evidenci. Výrobci by pak mohli zablokovat přístup k příslušnému mikročipu.