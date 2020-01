„Vidím okamžitě, jestli někdo potřebuje do bot vložku, nebo má chybu chůze. To nese tohle povolání s sebou,“ říká dívka. Pro život si vybrala učení a jak linecký deník píše, našla profesní štěstí u ševců Dietmara Mühlleitnera a Stephana Hüttera v Mattighofenu. Začala u nich v roce 2017. „Obzvlášť mě baví, že je práce tak pestrá, člověk při ní nikdy nedělá dvakrát totéž. Neustále se mění zákazníci, vždycky je jiný také materiál a velmi důležitý je mi kontakt s lidmi,“ vypočítává.

K jejím zákazníkům nepatří jen osoby, které potřebují ortopedickou obuv, ale také řada privátních klientů, kteří kladou velký důraz na kvalitu, pokračují OÖN. „Ručně dělané boty má člověk na celý život, protože jejich oprava je kdykoliv možná. Samozřejmě vyžadují také pečlivé ošetřování, aby vydržely,“ pokračuje list.

Bota dá velkou práci. Tučně dělaná obuv na míru je věcí důvěry. Zákazník je do procesu vtažen už při výběru materiálu a barvy, tvorba začíná podrobným rozhovorem. Nejdříve vznikne forma po přesném proměření a otiscích nohy a podle ní individuální zkušební bota, po další analýze a vyzkoušení chůzí jsou provedeny případné korektury. Pár bot vyžaduje asi 40 hodin práce. Protože poptávka je velká, čeká se na přijetí zakázky dva až čtyři měsíce.

„Mnoho zákazníků potřebuje ortopedickou obuv: pacienti s cukrovkou, s vrozenými vadami chůze, lidé ovlivnění úrazem nebo amputací, a jsou dělány i boty pro klienty s protézami. Ševci kladou obzvláštní důraz na to, aby tito lidé dostali boty, které se jim také líbí. Aby žáci rozuměli pokynům lékařů, učí se v odborné škole ve Waldviertlu pojmenování kostí a svalů latinsky,“ píše list a cituje Saizu: „Když nohy nejsou zdravé, nastávají problémy s kyčlemi, bolesti v kříži, potíže s páteří, bolesti hlavy…“

Je přesvědčená a šťastná, že si zvolila správné povolání. Také ve škole se jí daří. „Na začátku učení mi šéfové tvrdili, že všichni dosavadní učni skončili školu se samými jedničkami. To ve mně zapálilo ctižádost. Vysvědčení, se kterým jsem do učení přišla, nebylo moc atraktivní, ale šéfové na ně moc velký důraz nekladli, a já jim chtěla ukázat, že to s těmi jedničkami můžu umět taky,“ říká. A „se samými“ ukončila už třetí rok…

765 000 zásilek za den…

Rakouské pošty zaznamenaly 11. prosince historický rekord – rozdělily 765 000 zásilek, píší OÖN. Rekordem je i celoroční bilance roznosu 127 milionů zásilek (přesněji v němčině Paket, což může znamenat i balík…). Proti roku 2018 je to o skoro 18 procent víc. V posledních 10 letech se počet více než zdvojnásobil, což je přičítáno zejména rozvoji online obchodu. Průměrný den přepravuje pošta kolem 420 000 zásilek, v prosinci 600 000, rekordem je 11. prosinec. Rekordem je také loňský objem investic 160 milionů eur, především do logistických center.

Tři králové u prezidenta

Na Tři krále pozdravili německý prezident Frank-Walter Steinmeier a jeho žena Elke Büdenbenderová čtyřicet tříkrálových zpěváků z pasovského biskupství v zámku Bellevue v Berlíně, kteří zastoupili na 300 000 letošních koledníků z celé SRN, sdělila PNP. Děvčatům a chlapcům poděkoval za jejich angažovanost: „Přinášíte tím velký příspěvek k tomu, že náš svět bude o maličko lepší,“ řekl. „Vámi vybranými dary přinášíte jiným dětem naději, naději na nový život. Na život bez hladu, život s dobrým školním vzděláváním a se zdravotní péčí, na život důstojný…“

Od začátku dětské tříkrálové missie v roce 1959 bylo podle organizátorů získáno na 1,14 miliardy eur. Byly rozděleny na více než 74 400 projektů a podpůrných programů pro děti v Africe, Latinské Americe, Asii, Oceánii a východní Evropě. Loni děti ze 10 200 německých farních obcí, školek a škol vybraly 50,2 milionu eur. „Letos mají tyto peníze pomoci v Libanonu,“ uzavírá list. Steinmeier s paní vybrali jako cíl pomoci tentokrát jezuitskou uprchlickou službu. „Naším darem chceme pomoci, aby děvčata a chlapci, kteří museli uprchnout ze Sýrie, mohli chodit do školy – učit se číst, počítat a psát všechno to, co se dětem v Německu zdá být samozřejmé, a co je tak neuvěřitelně důležité pro samostatný život,“ řekl prezident.

Na snímku se spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou zdraví s koledníky. Foto: Deník/repro PNP/Bernd von Jutrczenka/dpa