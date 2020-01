„Jednu noc jsem si ,naklikla´ webovou stránku organizace kulturní výměny grenzenlos.or.at a okamžitě jsem ,chytla plamenem´,“ říká v lineckém listě. Rozhodla se pracovat šest měsíců zadarmo jako dobrovolnice na Filipínách. Na ostrově Cebu učí na základní a střední škole němčinu, angličtinu a také muziku, protože od šesti let hraje na housle. Navíc také vypomáhá ve školce.

O tamních dětech říká, že „nosí srdce na jazyku“, jsou velmi zvídavé, lačné po vzdělání a vždycky nakloněné k zábavě. Bylo to prý nejlepší rozhodnutí jejího života. Také ale získala nový pohled na bohatství a chudobu, na to, co to znamená, když rodina musí žít na ulici, děti nemohou chodit do školy a spí na špinavé ulici, popisuje v listě. „Sestřičko Magdo, ty nás nesmíš opustit,“ slyší denně ve třídě. V únoru ale její volontariát končí a ona už se těší domů, i když prý toto loučení bude těžké.

Jezdí v protisměru

Rakouské rádio Ö3 loni varovalo před 417 řidiči jedoucími po dálnicích v protisměru. Je to o 47 případů víc než předloni (+12,7 procenta) a nejvíc za posledních jedenáct let, píší OÖN. Jedna taková jízda skončila tragicky, sedm lidí bylo zraněno těžce a pět lehce. Nejvíc varování se týkalo A2, největší „hustota“ případů vzhledem k délce úseku byla na A13 (Brenner) – 17 na 35 kilometrech. Ze spolkových zemí bylo nejvíc událostí v Dolních Rakousích (101) a ve Štýrsku (93). Nejvíc „popletenců“ jezdilo o sobotách mezi 18. a 22. hodinou. Rekord 550 hlášení je z roku 2004, nejméně (358) jich bylo v roce 2014.

Dražili auta

Aukční síň Dorotheum dražila v Traunu 280 aut, zaznamenaly OÖN. Nejvyšší ceny dosáhl bílý sportovní Maserati GranCabrio se 460 koňmi, zabavený finančním úřadem v Innsbrucku a nabízený za vyvolávacích 30 000 eur. Koupil jej asi 50letý Dolnorakušan. „De facto ho auto stálo s poplatkem z koupě 22 procent celkem na 100 000 eur – za vozidlo bez záruky, se 23 100 kilometry na tachometru a od 2017 nejeté,“ uvedl list. „Sedmičkové“ BMW, rovněž zabavené finančním úřadem kvůli daňovému deliktu, s elektronickými „paměťovými“ sedadly a skleněnou posuvnou střechou, tedy s úředně nepřezkoumanými výjimkami, šlo za 46 000 eur. Další auta s vyvolávacími cenami 400 až 5000 eur měnila majitele zhruba každé tři minuty. Po více než třech hodinách zůstalo neprodáno jen devět vozů. „Slyšet bylo mnoho slovanských jazyků, asi polovina dražitelů nebyla z Rakouska,“ napsal list.

Na snímku Maserati GranCabrio byl prodán za 97 600 eur. Foto: Deník/OÖN/V. Weihbold

Utíkají přes Česko?

Od pátku do pondělního rána pochytala policie v Dolních Rakousích tucty uprchlíků, napsal Volksblatt. Většina pravděpodobně do země pronikla přes Česko. Zástupce zemského hejtmana Franz Schnabl (SPÖ) požaduje reakci „podle burgenlandského vzoru“, tedy zesílenou plošnou kontrolu v příhraničí ve spolupráci se sousedními zeměmi, a předseda poslaneckého klubu Svobodných Udo Landbauer je ještě srozumitelnější - Afghánci mají být okamžitě vráceni do ČR.

Zemské ředitelství policie uvedlo, že dopadeno bylo 66 běženců. Čtyři muži bez státní příslušnosti, pravděpodobně z Palestiny, a jedna Tunisanka byli zadrženi v pátek v Göttlesbrunnu, deset Syřanů v sobotu večer v Hainburgu. Obě místa jsou v okrese Bruck a.d. Leitha. V neděli ráno přibylo 44 Afghánců v Großkrutu v okrese Mistelbach. V pondělí ráno chytili šest mužů pravděpodobně z Bangladéše v Bad Deutsch-Altenburgu a jednoho Afghánce v Petronellu, vždy opět v okrese Bruck. Tři Syřané měli být o víkendu pravděpodobně přepraveni přes Ybbs (okres Melk) do Německa. Dva převaděči byli zatčeni.

Franz Schnabl zdůrazňuje, že „převaděčům nesmějí být otevřeny nové cesty“, a upozorňuje, že jejich bandy by bez důkladnějších kontrol hranice intenzivněji operovaly z Česka. Podle předsedy poslaneckého klubu FPÖ Herberta Kickla je třeba pro rok 2020 vzhledem k napjaté situaci na Balkáně, především v Řecku, ale také v Srbsku a v Bosně, počítat s masivním vzestupem počtu ilegálních běženců. Převaděči prý výrazně „slyší signály nové lidovecko-zelené koalice a využívají každé slabiny, jak se akutálně ukazuje“.

„Dohrává“ seskok z Watzmana

Niklas Winter z Chiemgau, o jehož seskoku z vrcholu Watzmann v Národním parku Berchtesgadener Land v okřídlené „plachticí“ kombinéze náš web informoval, odmítá přes hrozící pokutu stáhnout z youtube video z jeho letu, píše PNP. Záznamy seskoků z dalších německých hor odebral z obav o další stíhání. Za Watzmann mu hrozí sankce až 2500 eur. Rozhodl se vyzvat ke sbírce – ne k vyrovnání této očekávané „pohledávky“, ale prý na projekt „renaturace mokřin“, který probíhá pod patronací svazu ochrány přírody. „Ti, kteří mi příspěvek nabídli pro případ, že bych pokutu dostal, by mi mohli udělat velkou radost, kdyby podpořili tuto iniciativu pro ochranu životního prostředí,“ napsal ve svém blogu.

Foto: Deník/Screenshot: Kilian Pfeiffer/YouTube

Rozdává, nebo dělá reklamu?!

Döner, lasagne a mnoho dalšího rozdává 42letý Didar Othman ve svém bufetu Kleebab ve Fürthu zdarma lidem, kteří si takové jídlo nemohou dopřát, píše PNP. „Chceme se rozdělit o to, co máme,“ říká v listě. V obchodě se mu daří relativně dobře, a když něco mohou dát, proč by to prý neměli dělat?! V provozovně nezjišťují, jestli jsou takoví klienti opravdu bez prostředků. „Chceme lidem pomoci a neblamovat je,“ tvrdí. Denně nasytí tři až pět lidí zdarma, málokdy víc, někdy ale nepřijde nikdo. Na myšlenku ho prý přivedla žena, která nemohla zaplatit za chléb s dönerem 60 centů. Takové lidi chce akcí podpořit. Věří, že za to naopak taky něco dostane - „ne nutně od lidí, ale pak od Boha,“ cituje ho PNP. Foto: Deník/PNP/Tag24

Mají i tátu Jonathana

V případě novorozence odloženého v noci 29. prosince na rohožku v obytném domě v Lichtenbergu vypátrali i otce dítěte, zaznamenaly OÖN. O případu náš web informoval. Na základě DNA policie rychle našla matku dítěte, ale následně i otce. Jeho genetický otisk už byl také v databance z dřívější trestné činnosti. Podrobnosti vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebyly oznámeny, dítě už je u náhradní rodiny.

Češi v akci?

V pondělí policie ve Freistadtu rychle odhalila čtyři zloděje z obchodů. Našla je podle jejich automobilu v městském centru při pátrání po vozidle s českým číslem, napsaly OÖN. Kontrolovala české občany, dvě ženy a dva muže ve věku mezi 23 a 57 roky, přičemž v automobilu našla odcizené věci za více stovek eur. Zajistila také odcizenou rakouskou espézetku a malé množství drogy.