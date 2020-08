Zraněn nebyl nikdo, na střechách sousedních domů, školního muzea a kostela, vznikly malé škody. Špička byla demontována už loni, nyní následovala její spodní část. Jak k havárii došlo, nebylo zatím zjištěno. „Ředitel místní stavební firmy ujistil, že vybrali správný jeřáb s odpovídající tonáží, největší v okolí, který využívali už vícekrát, dřevěná konstrukce nebyla příliš těžká. Situaci posoudil bezpečnostní technik, areál kolem věže byl pro operaci uzavřen,“ popisuje list. Vlastník jeřábu si vysvětluje nehodu náhlým poryvem větru, jeho prudkým zatlačením z boku na rameno. Snášený díl byl tak jako tak určen k likvidaci, největší věcnou škodu utrpěl zřejmě jeřáb.

Zbohatli „na koroně“

Koronová pandémie měla výrazný vliv na finanční jmění a chování privátních domácností v Evropě, napsaly OÖN. V prvním čtvrtletí se kapitál Evropanů „ztenčil“ oproti prosinci 2019 o tři procenta neboli o 771 miliard eur na 25,1 bilionu eur. To byl nejvýraznější tříměsíční propad za posledních dvacet let. Rakušané z toho vyšli se ztrátou 2,2 procenta (15 miliard) ještě relativně dobře. „A za rekordní ztrátou následoval rekordní růst. Ke konci června finanční jmění Rakušanů vyrostlo o tři procenta na rekordních 722 miliard eur. Byl to největší kvartální přínos v historii,“ uvedl list. V europrostoru jsou jen Řecko, Itálie, Belgie a Španělsko v „červených číslech“.

Ke Dnu toaletního papíru

Linecké OÖN se rozepsaly o toaletním papíru k příležitosti jinak čistě amerického svátku, Národního dne toaletního papíru, který v USA slaví vždy 26 srpna.

První produkt určený speciálně „k čistění análního otvoru po vyprázdnění stolice“, jak praví Wikipedie, byl vyroben pro Nejvznešenějšího, pro čínského císaře Hongwu v roce 1391. A podle listu nebyl nikterak drsný a tvrdý, ale obzvlášť jemný a parfémovaný. Měl úctyhodné rozměry 90x60 centimetrů proti dnešním asi 9,5x11,5 cm. Na císařském dvoře v Nanjingu jej v roce 1393 spotřebovali asi 720 000 listů. V jiných kulturních krajinách k očiště po defekaci v tu dobu používali levou ruku nebo to, co našli poblíž – trávu, listy, kůži, seno, slámu, merino, houby, oblázky (ty třeba v Řecku), sníh (eskymáci), ale taky hedvábí (francouzský trůn), popisují OÖN.

„Teprve s průmyslovou výrobou papíru a šířením tisku začal vzestup papíru jako hygienického artiklu. Od roku 1700 byly noviny, katalogy a podobné čtivo druhotně používány k očistě. První k tomuto účelu určený a vyrobený v továrně produkoval v roce 1857 Joseph Gayetty. Nazval jej Gayetty’s Medicated Paper, ,léčivý´ proto, že jednotlivé listy byly syceny extraktem aloe. Měly dokonce vlastní vodoznak s písmeny ,J C Gayetty N Y´ a byly baleny do krabic. Produkt nebyl moc úspěšný, protože byl drahý – 1000 listů stálo jeden dolar, jehož kupní síla by dnes byla asi 25 dolarů.“

Než přišel na trh první topaletní papír, jak jej známe dnes, uběhla další tři desetiletí. Roku 1890 jej jako první stočila americká "Scott Paper Company" do role. Zakladatelé firmy, bratři Edward a Clarence Scottové, jej v prvních letech prodávali ještě neperforovaný. Aby „nezašpinili“ dobré jméno rodiny, vypustili z názvu slovo Scott. Distribuci přenechali obchodníkům, kteří produkt dodávali spotřebitelům pod více než 2000 různými jmény. Vedoucí postavení měl z nich na konci 20. století Waldorf Hotel v New Yorku, který role papíru prodával dál drogeriím a lékárnám.

Také v Anglii se výrobci koncem 19. století „štítili“ opatřovat tento hygienický artikl vlastním jménem a prodávali jej třeba jako „papírové natáčky“. Hansi Klerkovi, který v roce 1928 založil v Ludwigsburgu první německou továrnu na toaletní papír, byly ale takové „ostychy“ cizí, uvádějí OÖN. Doprovodil svůj výrobek reklamním sloganem „Žádejte roli ,hakle´ (to podle zkratky jeho jména), pak nemusíte říkat toaletní papír“. Jeho produkt měl zaručeně přesně tisíc listů, všechny perforované. Postrádal snad jen tu dnes požadovanou jemnost, podotýká list. Ta přišla až koncem padesátých let z Ameriky se savým „tissue“, čili hedvábným, papírem.

První dvojitý byl nabízen v roce 1942 v Anglii, od sedmdesátých let se dělal trojitý, v roce 1984 první čtyřvrstvý.

OÖN končí pár čísly. Roční spotřeba jednoho občana Evropské unie činila podle studie z roku 2017 třináct kilogramů (v Rakousku prý něco přes deset). Jen v Rakousku je ročně použito kolem 287 milionů rolí – dost na to, aby zeměkouli omotaly 178krát podél rovníku. Podle studie firmy Procter & Gamble Rakušané, Němci a Švýcaři papír před použitím překládají, Angličané a Američané jej trhají a jejich papír je proto tenčí.