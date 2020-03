O italském nápadu informovala i česká média. U sousedů se po sociálních sítích rozletěla informace: „V neděli 15. března v 18 hodin zahrají všichni muzikanti v Rakousku z oken, aby obyvatelstvu poskytli velký koncert zdarma. Sděl tuto zprávu všem hudebníkům, které znáš, a přidej se!“

Tyto řádky letěly po internetu po stovkách. „Je to vážně míněná výzva k darování naděje a radosti, k povzbuzení nálady,“ komentuje linecký list.

Popisuje, jaký ohlas měla výzva pouliční kapely FanfaRoma na facebooku v sobotu v Itálii. „Otevřme v poledne okna, ukažme se na balkonech a všichni se naladíme, i když od sebe budeme daleko,“ psala skupina. „V římské čtvrti Monteverde vylezl mladý muzikant s mixážním pultem a zesilovačem na střechu a hrál hymnu. Brzy zpívala celá čtvrť,“ uvádějí OÖN. „Tím lidé také společně děkovali lékařům a pečovatelům…“

Situace s nákazou je také u našich sousedů ovšem vážná. Předseda vlády v neděli ohlásil „omezení vycházek“ v celé zemi. Opustit bydliště lze jen k cestě do práce k udržení nouzového provozu a jako personál prodejen potravin, léků a drogerie, jinak lze vycházet jen k opatření si toho nejnutnějšího, jako jsou potraviny, a k podpoře jiných lidí, kteří si sami nemohou pomoci, uvedly OÖN v souhrnu v 19 hodin.

V celém Rakousku bylo pozitivních 860. V Horních Rakousích stoupl v sobotu počet nakažených o 32 na celkových 122 osob, píší OÖN. V neděli v 17 hodin jich bylo 166, deset v nemocnicích, dva z toho na intenzivkách. V příhraničním okrese Freistadt jich bylo včera šest, kolem Rohrbachu čtyři. Horní Rakousy připravily pro případný nával nemocných 595 nouzových postelí mimo nemocnice. V zemi uzavřeli obchody, které neprodávají životně důležité zboží, zatím na jeden týden, restaurace, bary a kavárny mohly mít otevřeno do 15 hodin. Zpráva je ale z nedělního rána, už to sousedé také mohli přitvrdit…

Že se život v zemi nezastavil zcela, potvrzuje i zpráva, že v linecké Botanické zahradě nyní museli uzavřít „jen“ výstavu orchidejí, protože ve sklenících vlhce teplé klima podporuje přenos virů. Novinkou je, že od úterka zavřou restaurace zcela – zatím se počítalo s ukončením jejich provozu v 15 hodin. Změnu kancléř odůvodnil tím, že zásobování supermarkety a rozvážkovými firmami je zajištěno, píší OÖN. Zástupce kancléře Werner Kogler (Zelení) označil prodavačky řetězců za hrdinky všedního dne. Zajímavostí je, že víkendových městských trhů se zákaz prodeje netýká, ty fungují dál. Tedy i u Jižního nádraží, odkud je náš snímek (OÖN/Alexander Schwarzl), na Hlavním náměstí i v okrajových částech Lince. Organizátoři zvou i další prodejce. Pořádány nebudou ale tzv. bleší trhy.

Modrá opice zlobila

Před uzavřením hospod, barů apod. od úterka si chtěli v nočním lokále Modrá opice ve Gmundenu ještě pořádnou rozlučku. Na sobotu připravili "Corona-Closing-Night" s pivem Corona a tekilou jako zvláštní nabídkou za šest eur. V neděli mělo pokračovat „vychutnávání piva konce světa“. Na facebooku dodávali, že budou mít porozumění i pro „podávání“ nohou místo rukou k pozdravu, a příspěvek končili slovy, že troška legrace holt musí být. „Starosta města Stefan Krampf reklamní kampaň označil za úděsnou, za výsměch a nezodpovědnost,“ píší OÖN.

Provozovatelé se pak za nešťastnou kampaň omluvili slovy, že neměli v úmyslu aktuální situaci zlehčovat, chtěli prý jen trošku uvolnit těžké časy, které přicházejí. „Že jsme přestřelili, je nám líto a chceme se za to omluvit. Zavíráme…,“ cituje list reakci baru.

Fotbalisté chtějí pomáhat

Dolnobavorské město Deggendorf chce podpořit zásobování starších a chronicky nemocných občanů, kteří se na doporučení lékařů mají vyhýbat větším shromážděním. Od poloviny týdne jim zaměstnanci města, kteří jsou uvolněni například po uzavření škol a školek, mají dopravovat až na prah domů základní potraviny, ovoce, zeleninu a hygienické potřeby. Město by uvítalo i další případné dobrovolné pomocníky.

Spontánní pomoc nabídl na facebooku také fotbalový klub Türk Gücü Deggendorf, hrající I. třídu. S mottem „My jsme Deggendorf“ vyzval předseda Turgay Mus i jménem ostatních členů klubu všechny uživatele sociální sítě, aby se ohlásili s potřebou pomoci, nebo nabídli ke spoluúčasti při jejím poskytování. „Chceme přestávky v soutěžích, v prvním kroku do 23. března, využít a být tady solidárně pro všechny občany města,“ uvádějí v prohlášení.

Vysvětlují, že jim jde především o lidi v tísni, starší, chronicky nemocné atd., kteří nemají příbuzné, jsou odkázáni sami na sebe a kvůli koronaviru teď nemohou vycházet. „Přineseme vám vodu, chléb, toasty, volně prodejné léky a postavíme to k domovním dveřím, takže nedojde k žádnému kontaktu. Prosíme, ozvěte se nám, jestliže patříte k okruhu takovýchto osob a patříte k pacientům rizikovým na koronavir. Interně to zorganizujeme tak, že vám pomůže někdo nenakažený…“ (www.turkgucu-deggendorf.de )

Pomoc nabízejí i další uživatelé sociálních sítí. Pod #NachbarschaftsChallenge rozmisťují po domech letáčky, že nepatří k rizikové skupině a mohou pomoci. Akci spustila manažerka sítě Frederika Ferková z Vídně, uvádí PNP. Výzvu namířila především na studenty, kterým nyní odpadly přednášky a semináře – podle Ferkové by se mohli třeba postarat ve svém volném čase o děti ze sousedství „a například s nimi něco malovat, to by přece nebyl problém,“ jak uvedla. Další následníci nabízejí třeba jen telefonáty lidem, kteří si potřebují trochu popovídat…

Oživí lavičky autostop?

V Mühlviertlu chtějí vzkřísit dříve hodně rozšířený autostop, píší OÖN. Iniciativa „Energetický okres Freistadt“ (EBF) v kooperaci s leader-regionem instalují na jaře na výjezdech z obcí vlastní opticky výrazně označené lavičky pro zájemce o svezení se zdarma. „Burzy spolujízd a jízdní společenství fungují už dlouho při delších pravidelných jízdách. My chceme podpořit spontánní spolucesty,“ říká projektový manažer EBF Johannes Traxler. Argumentuje, že v Rakousku loni počet osobních automobilů poprvé překročil hranici pěti milionů a počet cestujících, které převážejí, poklesl z průměru 1,4 v roce 1990 na 1,15.

Ředitelka leader-regionu Conny Wernitznigová upozorňuje, že děti budou moci takto „z jejich laviček“ cestovat jen v doprovodu dospělých. Předseda EBF Alfred Klepatsch vyzdvihuje sociální soudržnost, kterou v regionu lavičky posílí. Mohou se prý stát místem společenských setkání. „K sociálnímu aspektu přispívá i to, že lavičky vyrobí dílny z lesních oblastí kolem Reichenau, jejichž začínající zaměstnanci se dosud na volném trhu práce nemohli uchytit,“ píše list.

U prototypu lavičky jsou Johannes Traxler, Conny Wernitznigová a Alfred Klepatsch. Foto: Deník/OÖN/lebe