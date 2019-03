Dvě palubovky Cenu 552 milionů korun bez DPH (s daní asi 668 milionů) stanovila budějovická radnice jako nejvyšší možnou částku za novou víceúčelovou halu ve Stromovce. Má umožnit pořádání kulturních i sportovních akcí a nahradit současný sportovní stánek. Nově mají být k dispozici dvě palubovky místo jedné a kapacita hlediště se má zhruba zdvojnásobit na 2,5 tisíce diváků. V minulém výběrovém řízení počítala radnice s cenou přes 300 milionů, nejlevnější nabídka byla na 489 milionů.

Málo pochopení má část budějovické opozice pro výběrové řízení, které zahájila radnice. Hledá se v něm firma na stavbu nové haly ve Stromovce.



Zklamáním se netají třeba lídr opoziční pirátské strany Lukáš Mareš. „Takto si politiku a správu města piráti nepředstavují,“ zdůrazňuje Lukáš Mareš. Podle něj je vyhlášení výběrového řízení signálem, nakolik vážně bere primátor města hlas občanů. Piráti totiž delší dobu volají po vypsání referenda, aby se mohli k chystané investici za stovky milionů korun vyjádřit také obyvatelé Budějovic.



Na posledním jednání zastupitelstva pak sám primátor Jiří Svoboda (ANO) inicioval vznik pracovní skupiny, která chystá otázku pro referendum. Jenže to by se mělo konat až v květnu, společně s volbami do Evropského parlamentu. A tak dlouho nechce vedení města podle náměstka primátora Františka Konečného (ANO) ztrácet čas. „Pokud by město mělo stále na něco čekat, nepostaví se tady nikdy nic. My máme své priority, které nejsou totožné s některými jinými skupinami občanů,“ říká František Konečný. Upozorňuje tím na fakt, že většinu v zastupitelstvu má nyní koalice (tvoří ji ANO, OPB, STAN a Čisté Budějovice a TOP 09 a lidovci), k jejímž programovým prioritám patří právě vznik nového víceúčelového centra na místě současné haly ve Stromovce. Práce na demolici současného objektu a stavbě nového mají začít už v létě. Proto se již začíná hledat dodavatel.



Nejde ale jen o chystané referendum. Další opoziční strana ODS varuje třeba před možnými soudními spory s firmami z prvního výběrového řízení. To bylo zrušeno, protože uchazeči chtěli více peněz, než se čekalo. Vedení Budějovic si však ke zrušení soutěže nechalo udělat právní rozbor a pochyby opozice v tomto směru dlouhodobě odmítá. Nová hala se má stavět přes rok, referendum ale ještě může akci zastavit.