Frymburk – Obra dostal po dlouhém a napínavém boji z lipenského jezera Marek Rozvald z Frymburka. Byl to pořádný sumec, který zabral na 35 centimetrů dlouhého cejna.

Marek Rozvald se sumcem dlouhým 180 cm. | Foto: Lubor Mrázek

Boj mezi dravcem z hlubin a rybářem se v blízkosti Frymburka odehrál v noci z neděle na pondělí. „Byl to po měsíci, kdy začala sezona na dravce, první záběr,“ vyprávěl úspěšný rybář. „Zpočátku se mi zdálo, že to tak velká ryba nebude, když ale začal bojovat, změnil jsem názor. Zdolával jsem ho takových třicet minut, no, dal mi zabrat… Nečekal jsem, že bude tak velký,“ pochvaloval si. Aby ne. Sumec měřil 190 centimetrů, takže mohl mít takových šedesát kilo.



Marek Rozvald však není v lovu sumců žádný sváteční rybář. Naopak. Toto byl již jeho čtyřicátý sumec. „Beru ale jenom velké sumce, malé do délky 130 až 140 centimetrů pouštím zpátky,“ říkal. Podle jeho mínění v Lipně velké počty sumců nejsou: „Když jich chytím tak šest za sezonu, je to hodně.“



Sumce nejenom rád loví, ale také si na nich rád pochutná. „Maso nemá kosti a je výborné i z velkých ryb. Nejraději mám jednoduchou úpravu na vodě. Filety podusím na vodě, trochu osolím, přidám sedm pepřů, před koncem trochu oleje, krátce je osmahnu – a jsou výborné.“