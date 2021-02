Lezci jednotky policie WEGA se převlékli za Supermany, Batmany a spol., aby slézali střechy a fasádu kliniky. „I když šest policistů před výstupem absolvovalo rychlotest na koronu, z bezpečnostních důvodů odpadla návštěva ,batmanů´ na pokojích pacientů s předáním dárků,“ pokračuje list. Před nemocnicí hrála policejní kapela známé filmové a akční melodie. Foto: Deník/OÖN/LPD Wien

Ptáci rušili muzikanta, tak střílel

Protože ho rušili při práci, měl 61letý muzikant z Lince v posledních pěti letech zastřelit více než 30 havranů a strak z nelegálně držené zbraně, píší OÖN.

Od soudu odešel s odklonem – jestliže zaplatí během dvou týdnů 3000 eur (sazba nahrazující 120 dnů vězení + 25 eur), bude jeho stíhání za týrání zvířat zastaveno. Tři dlouhé zbraně a tlumič mu soudkyně zabavila.

Obviněný si zařídil studio, kde pracoval jako hudebník, zvukař a producent. K tomu byli ptáci v okolí příliš hluční. Zkoušel je zaplašit vlastnoručně sestaveným „elektrickým výrem“, ale neuspěl. Připustil, že použití malorážky jistě nebylo nejchytřejším nápadem, ale jinak by se prý nejspíš musel odstěhovat, uvedl jeho obhájce.

Hospodští chtějí testovat

Restaurace v Rakousku jsou od 2. listopadu uzavřeny. Jak řekl mluvčí gastronomů v Hospodářské komoře Mario Pulker, kdyby měli majitelé otevřít až po Velikonocích, potřebovali by mimo jiné posunutí uzavírací hodiny až na 23 a povolení až deseti hostů u stolu. Spolu s Peterem Dobcakem z vídeňského svazu gastronomů požadují od ministra zdravotnictví možnost využít k otevření provozoven doklad hostů o negativním rychlotestu poskytovaném zdarma lékárnami.

Rychlý start

Uspěly s indie-rockem.Zdroj: Deník/OÖN

Rakouská kapela "My Ugly Clementine" získala evropské album indie-muziky 2020 neziskové obchodní asociace The Independent Music Companies, která má pomáhat evropským nezávislým nahrávacím společnostem. Ocenění dostala za svou první CD "Vitamin C", píší OÖN. Rocková skupina založená v roce 2019 Sophií Lindingerovou, v níž dále hrají Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch a Nastasja Ronck, získala v září Amadeus Austrian Music Award v kategorii "Alternative". Foto: Deník/OÖN/Ink-Music

Vypraví testovací autobus

Od 23. února bude jezdit také v Linci testovací „koronabus“, informují OÖN. Město jej zřídilo v kooperaci se společností Linz AG a Dělnickým svazem samaritánů. Projekt má oslovit především starší a málo mobilní občany z odlehlejších čtvrtí, ale bus má zamířit i ke školkám, aby se v něm mohl otestovat personál.

Vraceli masopustní klíče

Poděkovali za masopustní klíče.Zdroj: Deník/OÖN

Po „pátém ročním období“, masopustu, letos i v Rakousku tráveném v „homeofficu“, vraceli v pondělí také v Pergu členové místní fašingové společnosti starostovi města Antonu Froschauerovi klíče od radnice, získané „útokem“ 11. listopadu. „Jak se sluší na pandémii, odevzdali je s bezpečným odstupem – k balkonu úřadu,“ uvedly OÖN. Na snímku je posílá prezident společnosti Alfred Brandner. Foto: Deník/OÖN/privat

Srdečný hotel

Když má hotel rodina…Zdroj: Deník/OÖN

Rodinný čtyřhvězdičkový wellnesshotel Guglwald při české hranici získal „Lilii srdečnosti“, ocenění letos poprvé udělované renomovaným průvodcem podniků tohoto typu, Relax-Guidem. V hotelu se 180letou tradicí, rozšířeném před dvěma roky, se o blaho hostů stará stovka zaměstnanců převážně z okolí, z toho 20 učňů. Všichni se už těší na řádný provoz po pandémii, píše list. Foto rodiny majitelů: Deník/OÖN/Hotel

Čáry s vodou

Čarovali s efekty.Zdroj: Deník/PNP

Jen z vody a světla vykouzlil amatérský fotograf Gerhard Stöbich u zamrzlé Wildenranny tento večerní snímek. „Modelkou“ mu byla dcera Steffi. K pořízení využil tzv. efektu Mpemba, jevu popsaného ve Wikipedii jako fenomen rychlejšího zamrzání horké vody za vhodných podmínek než vody studené, popisuje list. Jméno staletí známý proces dostal nově od znovuobjevitele tanzanijského školáka Erasta B. Mpemby v roce 1969.

K optimálnímu využití jevu pro fotografii řekl Stöbich, že je třeba dvojmístných mínusových teplot. Ve Wildenranně tehdy bylo „jen“ mínus osm. Do akce vzali dvě termosky s horkou vodou a zahradní konev. Steffi šplouchala z konve vodu nad hlavu do ledového vzduchu a taťka exponoval. „Měli jsme jen dva pokusy, protože víc termosek jsme neměli,“ říká fotograf. Pokus si předtím vyzkoušeli vícekrát doma před barákem. „Mokrá jeho dcera vůbec nebyla,“ pokračuje list a cituje Stöbicha: „Nevěřili byste, jak rychle voda ve vzduchu zamrzá…“ Foto: Deník/PNP/Stöbich

Tetovači do naha

Tatér s protestem.Zdroj: Deník/PNP

Tetovači a další samostatní živnostníci v Německu neobykle zaprotestovali proti váznoucím podporám při uzavření svých podniků. Na #ihrmachtunsnackt (Svlékáte nás donaha) vtáhli na internet nahatí, píše PNP.

Iniciátor akce, tatér z Bayreuthu Dawid Hilgers-Lehner, vyhlásil tento protest v polovině ledna. Chtěl se jím zasadit nejen o tatéry, ale i o další samostatně podnikající, gastronomy, umělce a další. Na facebooku svého tetovacího studia napsal: „Je na čase protestovat, když existence, kterou jsme se zaujetím leta budovali, je směrována ke dnu a nikdo už neví, jak má vydělat na živobytí. Je čas protestovat, když umění a kultura stojí krátce před vymřením…“

Protest přivítal mimo jiné spolkový svaz tattoo, který těší, že „už tak pestrá branže našla kreativní, pokojnou a originální cestu k vyjádření našich hlubokých starostí“, jak řekl předseda Urban Slamal (TAG24).

Lehner jako kvalifikovaný ošetřovatel v kritické péči, který osm let pracoval na intenzivce, dobře ví, jak důležitá jsou opatření proti pandémii, jak velká je to výzva pro všechny. Přesto prý chce akcí upozornit na problémy samostatně podnikajících profesí, kde lidé čekají na slíbenou podporu už měsíce. „Můj příspěvek na netu už zasáhl 230 000 lidí a odezva je enormní,“ říká v BR24. Stále víc uživatelů sítě umisťuje na #ihrmachtunsnackt své fotografie s heslem akce.

Dawid Hilgers-Lehner je na snímku Deníku/PNP/privat s heslem akce.

Jak se sport prodává

Reklamní cena sportu v televizi, tisku a na webu zůstala loni zhruba stejná přes výrazná omezení počtu a návštěvnosti akcí, píší OÖN. Podle agentur bylo podniků, o nichž referovala media, o třetinu méně než předloni - 1051.

Podle institutu výzkumu Focus poklesl příjem z reklam celkově o devět procent na 1,04 miliardy eur. Při očištění o velkopodniky 2019 – lyžařská mistrovství světa – byl příjem dokonce o čtyři procenta větší. Na televize připadlo 749 milionů, na tisk 231 milionů a na web 62 milionů. V Rakousku nejvíc reklamou vydělali tenista Dominic Thiem - 8,9 milionu, lyžař Matthias Mayer 3,7 milionu a dvojnásobný mistr světa Vincent Kriechmayr 3,2 milionu. V roce 2019 byl jedničkou Marcel Hirscher, který v létě odstoupil, se 7,9 milionu.

Loni mělo největší podíl na hodnotě reklamy opět lyžování (35 %) před fotbalem 21,7 a motosportem včetně F1 15,6 %. Z jednotlivých podniků vynesl nejvíc noční slalom mužů ve Schladmingu (15,1 mil.) před GP Rakouska F1 (13,6 mil.) a čtvrtfinále French Open Schwartzman-Thiem (9,6 mil.). Sport sponzorovalo v Rakousku 13 944 značek. Nejvíc pustilo Audi (40,7 mil.), pak Red Bull 22,6 mil.

Postní plátno XXXL

Výzdoba dómu ve Vídni.Zdroj: Deník/OÖN

„Nadrozměrný kus oděvu má šířit až do Velikonoc hřejivou lásku k bližnímu: postní plátno tvůrce Erwina Wurma ve formě obrovského fialového pulovru bude viset před hlavním oltářem Štěpánského dómu ve Vídni,“ napsaly OÖN a dodaly: „Farář dómu Toni Faber vyslal z instalace vzkaz pro dobu pandémie: Oblečte se teple, musíme ještě trochu vydržet.“

Osmdesát metrů čtverečních velký XXI-pulovr visel v dómu už loni na začátku půstu, ale pak přišel první lockdown a bylo rozhodnuto plátno vystavit ještě letos. Foto Deník/Nelo Ruber, Dompfarre