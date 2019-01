UPADLO MU KOLO. Pasovští policisté zjistili při rutinní kontrole na A3 mezi Iggensbachem a Garhamem nákladní auto s vlekem bez pneumatiky na levém zadním kole. 57letý německý řidič si ztráty nevšiml, slyšel prý jen zvláštní zvuk, ale nevěnoval mu pozornost a jel nezměněnou rychlostí jen po disku… Vyměnit obutí nebylo možné, policie ho proto doprovodila při jízdě krokem do nejbližšího servisu, uzavřel deník PNP.

Zastaralý a komerční?

Linec – Zdejší institut pro výzkum veřejného mínění "market" se koncem ledna online zeptal na význam tohoto svátku 501 osob reprezentativně vybraných pro obyvatelstvo od 15 let. „Přitom jen tři procenta řekla, že je pro ně velmi důležitý," píše deník OÖN. „Pro 30 procent je významný, pro 39 procent málo významný, pro 28 procent vůbec. 63 procenta si myslí, že se jedná o nepotřebný zastaralý institut, který slouží jen květinářům a obchodníkům a je čistým ,kšeftem´. Pouze pro 19 procent je 14. únor oblíbeným dnem obdarovávání, který by měl najít mnohem víc pozornosti veřejnosti."

37 procent dotazovaných dává o Valentýnu nějakou maličkost, 15 procent potěší slovem a gestem, dvě procenta rozešlou SMS. 18 procent nedělá vůbec nic, protože třeba zapomněli, 29 procent zvyk odmítá. Letos nic nikomu nedá 41 procent, nějakou maličkost připravuje 46 procent pro partnera, 14 procent pro rodiče a prarodiče, osm procent pro děti.

Superobtěžovač

Neuvěřitelných 1231 SMS měl podle obžaloby poslat 25letý řemeslník z Mühlviertlu jen o Vánocích 2013 bývalé přítelkyni. Teď za to stojí před soudem. Vysvětloval, že s dívkou skončil, protože měla jiného. „Kromě toho měla ještě u sebe mé pneumatiky a rádio. To jsem chtěl zpátky," dodal. Když obhájkyně chtěla vědět, jak státní zastupitelství přišlo na tak vysoké číslo za jediný den, ukázalo se, že jde o omyl – 1231 zpráv poslal obviněný přes SMS nebo online službu poškozené během půl roku. O Vánocích jich bylo „jen" 56. Někteří svědkové nepřišli, proces byl odročen.

Na soud nosili zbraně

Justiční stráž zemského soudu v Linci loni kontrolovala více než 143 000 příchozích, tedy asi 3000 týdně. „Bylo zajištěno 2000 zbraní nebo předmětů použitelných jako zbraně," říká prezidentka soudu Katharina Lehmayerová v deníku Volksblatt. Kromě paralyzérů, nůžek či pepřových sprejů stráž zadržela také devět krátkých palných zbraní, víc než kdykoliv předtím. Návštěvníci museli odevzdat také 1100 nožů. Ve třinácti případech musela zasahovat policie proti vyhrožujícím osobám, čtyřem byl zakázán vstup do budovy.

Už nejezdí proti

Počet oznámení vozidel jedoucích v protisměru po dálnici v Rakousku dopravní redakci Ö3 loni poklesl na rekordně nejmenších 363, o 29 méně než předloni. V Horních Rakousích bylo 42 případů. Po dvou letech bez tragických nehod ale tyto jízdy zavinily v celém státě dva mrtvé. Na dvojnásobek stoupl výskyt protijedoucích v Solnohradsku. Největší jejich četnost zaznamenali na Jižní dálnici A2, v poměru k délce komunikace bylo ale popletených nejvíc na Mühlkreisské dálnici A7.

Nejvíc provinilců přistihli v roce 2004 – 550, nejméně před loňskem v roce 2011 – 366.

Osvěžila se plynem…

20letá žena zaměnila v diskotéce ve Würzburgu obranný slzný kasr s deodorantem a zranila sebe samu a dva další hosty, zaznamenala PNP. Chtěla se osvěžit a v kabelce sáhla vedle… Nastříkala si CS Gas do podpaží a musela si spolu s dalšími osobami v blízkosti ošetřit rychlá zdravotnická pomoc. Diskotéka musela být vyklizena a vyvětrána. Žena je stíhána za ublížení na zdraví v nedbalosti.

Český proud jim chutná

„Zatím co lpění Česka na atomové energii je v Rakousku stále znovu ostře kritizováno, importy proudu ze severní sousední země loni opět vzrostly – bylo to 10 510 gigawatthodin, o 1,9 procenta víc než v roce 2012," napsal linecký deník Volksblatt. Dodal, že „v protisměru" se moc neudálo – jen 83 GWh tekly od rakouských producentů do ČR.

List pokračuje, že rakouská roční spotřeba elektrické energie je kolem 60 000 GWh. „Česko je pro alpskou republiku druhým nejdůležitějším zásobitelem elektřiny. Jen z Německa je importováno ještě víc proudu, v roce 2012 to bylo kolem 15 000 GWh. Do SRN ale Rakousku vyvezlo alespoň přes 6300 GWh. „Víc elektřiny Rakousko naposledy vyvezlo než dovezlo například do Švýcarska, Slovinska, Maďarska a Itálie," píše Volksblatt.

Objevili ovce

Hornorakouští zemědělci chovají na 55 000 ovcí, víc než kdykoliv předtím, zaznamenal Volksblatt. Kolem 5300 drží pro produkci mléka, v čemž je tato spolková země v Rakousku druhá po Dolních Rakousích. Na sýry a jogurt je tu ročně zpracováno, nebo zkrmeno jehňaty, 2200 tun ovčího mléka.

Zemský rada pro zemědělství Max Hiegelsberger při příležitosti 70. výročí zemského svazu pro chov ovcí připomněl i oněch asi 140 000 tun vlny ročně, která je prodávána průmyslu nebo zájemcům na statku. Roste export chovných kusů – a ovce plní důležitý úkol při uchovávání kulturní krajiny. „Právě v horských oblastech jsou tito přežvýkavci ideální a zajišťují atraktivní prostor k rekreaci a turistice," říká Hiegelsberger.