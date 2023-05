Švejkova padesátka patří k akcím s nejdelší tradicí. Poprvé se uskutečnila v roce 1967 a obrovskému zájmu pěších i cyklistů se těší dodnes. Letošní ročník si nenechalo ujít 1856 účastníků.

Švejkova padesátka. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V sobotu 13. května se konal jedenáctý obnovený ročník, který provázelo chladnější počasí a zatažená obloha. To ovšem skalní účastníky neodradilo a dokonce dorazila i řada nových tváří. „Především na delších trasách bylo hodně lidí poprvé. Většinou se o akci dozvěděli přes známé," podotkl pořadatel Marek Anděl. Mnoho účastníků bylo podle jeho slov mimopíseckých, což potvrzovalo zcela zaplněné parkoviště před místem startu.

Oblíbený turistický pochod nabízí trasy pro pěší i pro cyklisty, dlouhé i krátké, pro účastníky každého věku. Startovalo se v Písku u hotelu OtavArena, ale také v Protivíně u restaurace Belveder. Největší zájem byl z Písku o dvacetikilometrový okruh pro pěší. Ten si vybralo 495 lidí. Nejkratší 13 km trasu, kterou často volí rodiny s dětmi, si vyšláplo 400 účastníků. Tady se podle pořadatele odrazilo počasí. „Chyběly maminky s malými dětmi, pro které byla zima. Obvykle máme na této trase kolem tisícovky lidí," poznamenal Marek Anděl s tím, že v delších trasách už to tolik znát nebylo. Turistům na počasí nesejde.

Parkoviště u pošty bude od července placené. Zmizet mají dlouhodobě stojící vozy

Náročnější 13,5 km trasu šlo z Písku 241 pěších a padesátku 91. Kratší okruh pro cyklisty - 27,5 km - zvolilo 262 účastníků. Delší 66 km jelo 140 cyklistů. Z Protivína startovalo 175 pěších a 52 kolařů.

První účastník dorazil do cíle už v 9.45 hodin. „Docela nás pobavil, protože prý pospíchal do práce," doplnil Marek Anděl. Příští rok by se Švejkova padesátka měla konat opět druhou květnovou sobotu.