Jižní Čechy – 132 let starý teplotní rekord pro České Budějovice a 16. říjen neplatí. Pondělní léto ustanovilo nový.

Podzim, ilustrační foto. | Foto: CC BY 2.0, WikiCommons

Do jihočeské metropole se totiž vrátilo léto. Meteorologové tu naměřili maximum 25,8 °C. O letních hodnotách se hovoří nad 25 stupňů. Pondělní "vedro" překonalo rekord z roku 1885, kdy bylo 23 °C. Deníku to sdělila meteoroložka Svatava Křivancová. „Rekordy vznikly na dvou třetinách našich stanic, kde je měření delší než dvacet let,“ uvedla meteoroložka. Ta dodala, že nejtepleji bylov jižní části kraje, zejména v Pošumaví. Rekordy způsobil teplý vzduch od jihozápadu. V úterý se mohou vysoká maxima zopakovat, ale rekordy asi nepřijdou. V roce 1967 bylo 17. října v Budějovicích 26 °C. Slunečno vydrží do středy, ale předpověď už hlásí více mlh a nízké oblačnosti.