Podívat se přijela i paní Lenka s dcerou Markétkou, které jsou z Borovan. „O akci víme, máme tu nedaleko chatu,“ vysvětluje maminka Markétky, kter se u Království lesa na Lipně líbilo. „Byla jsem v policejním autě, a tam to bylo hezký,“ vypráví holčička, která chce být ale hasičkou. „Je totiž u dobrovolných hasičů,“ objasňuje paní Lenka.

Na místě si účastníci prochází osm stanovišť, kde získávají razítka, a dozvídají se více o jednotlivých složkách. U hasičů je k dispozici Vratislav Malý, který působí na krizovém řízení ochrany obyvatelstva. „Ptám se dětí třeba, jestli znají čísla linek,“ usmívá se muž, který se stará o havarijní plán Temelína.

Policejní mluvčí Milan Bajcura na svém stanovišti zase zjišťuje, zda děti, ale i dospělí znají dopravní značky. Zájemci u něj stáli frontu. Prošla tudy i desetiletá Rózaz Českých Budějovic. „Dozvěděla jsem se tu něco o značkách,“ vysvětluj mladá slečna a dodává: „Některé jsem už znala.“ Policie s sebou má jednu ze zjevně nejoblíbenějších „atrakcí“, a to policejní auto, do kterého se může kdokoliv posadit. „Má to úspěch u dětí i dospělých,“ říká Milan Bajcura. I zde se stojí fronta. Těší se například čtyřletý Honzík Kovář s tatínkem, kteří přijeli z Prachatic. „Už se rozkoukal a nejvíc se mu líbí právě to auto,“ usmívá se otec. Druhým vystaveným vozem byl elektromobil na elektrický pohon.

I vodní záchranná služba Červeného kříže patří k IZS. Podle vedoucího Zdeňka Šebesty tito vodní záchranáři na akci slouží jako dobrovolníci v létě na Dolní Vltavici. Berou si dovolenou a mají týdenní služby 24 hodin. „Tady se předvádí záchranařina na suchu,“ povzdechne si. Zkušenosti a desatero slušného chování u vody předává mládeži. K vidění připravili plovák, páteřní desku, goratexový oblek a vestu s výstrojí i oblek pro potápěče aj. Letos byla prý dobrá sezona. „Nebyl u nás žádný utopenec,“ má radost.

Razítka sbíraly děti i u stánku Červeného kříže. Za co, vysvětluje Blanka Černá. „Zkusí tu resuscitování , zároveň tu máme panenky pro menší děti na obvázání zranění a miminko, kterému se zalepí rána na hlavě,“ líčí a dodává: „Jde o to, zkusit si první pomoc.“ Zda o ní něco ví, závisí prý na věku. O ukázky se postarali junioři z Červeného kříže. Oživování si u nich zkusil i desetiletý Štěpán Kamený z Besednice. „Co dělat, jsem se dozvěděl tady,“ přiznává chlapec a tvrdí: „Těžké to nebylo. Teď si to ještě zapamatovat.“ Jeho pětiletá sestra Aneta zase zalepovala náplastí ránu panence. „Ještě nám chybí tři stanoviště,“ ukazuje Štěpán.

PŘILETĚL I VRTULNÍK

„Počkáme si na vrtulník?“ plánuje skupina opodál. V jednu hodinu se všichni jdou podívat na simulovaný požár lesa a přílet policejního vrtulníku. Dorazil z Prahy a pětkrát vypustil z 30 metrů 900 litrů vody z tzv. bambi vaku. „Trefí se?“ zatají dech přihlížející dítě. Podle ředitele územního odboru Český Krumlov hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Pavla Rožbouda jde zároveň o cvičení šesti jednotek hasičů, mezi níž jsou i dobrovolní. Poprvé si zkusili plnění bambi vaku. „Na Lipensku jsme letecky nehasili, v okrese ano,“ říká ředitel.

Přihlíželi např. Jakub a Veronika Vyšínovi, které přivezl tatínek z Boršova nad Vltavou. „Líbí se jim tady,“ uznává. Poprvé tu nejsou. „Taky sem jezdíme lyžovat,“ prozrazuje Jakub.

„Já jsem spokojen, bylo to pětkrát do stejného místa na to malé křovíčko,“ myslí si Pavel Rožboud. Hasiče nyní čeká ještě vyhodnocení cvičení.