Šumava – Turista, který se v pondělí vydal bez lyží či sněžnic na túru z Trojmezí, pozdě večer sešel z cesty na vrcholu Třístoličníku a musel žádat o pomoc Horskou službu.

Turista nedokázal najít cestu z Třístoličníku. Na pomoc musela horská služba. | Foto: Horská služba Šumava

Asi třicetiletý muž měl naštěstí u sebe nabitý mobilní telefon a číslo na dispečera HS v této oblasti. „Zavolal nám ve čtvrt na deset večer s tím, že všude je mohutná sněhová pokrývka a on nemůže najít cestu. Víme, že jsou v těch místech asi dva metry sněhu, takže nám nebylo moc jasné, jak se mu vůbec ve tmě a v těchto podmínkách podařilo na místo dostat,“ uvedl službukonající dispečer pracovního obvodu Horské služby Šumava Aleš Fejfar.



Záchranář HS tedy vyjel těžkým terénním automobilem, aby turistu dostal do bezpečí. „Musel jet přes hraniční přechod na německou stranu, pak na vrchol Třístoličníku a zase přes přechod zpět. Z naší strany bychom se tam nedostali. Turistu nalezl v dobrém stavu, takže jej asi v půl dvanácté v noci dopravil do cíle jeho cesty,“ popsal Aleš Fejfar s tím, že pán měl namířeno na bivak v Novém údolí, takže by jej čekalo ještě asi 10 kilometrů velmi obtížným terénem.



„Turisté neuvěřitelně podceňují podmínky v pohoří. Zřejmě se domnívají, že Šumava je jen několik mírných kopečků a sněhu napadl jen tenký poprašek. Jinak si nedovedu vysvětlit lehkomyslnost, s jakou se vydávají na túry,“ komentoval zásah Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Varoval turisty, aby se v žádném případě nevydávali na cestu přes setmění a doporučil všem náležité vybavení pro pohyb v horském terénu.



Radek Zeman, mluvčí Horské služby