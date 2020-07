Pasov – V příhraničním Zwieselu začnou příští čtvrtek 16. července mezinárodní Dny skla.

Z expozice ve Zwieselu. | Foto: Deník/PNP

Tentokrát jsou na téma „V 80 dnech kolem světa“. Budou v kulturním centru Waldmuseum a potrvají do 3. října, píše PNP. „Otevírají epochální pohled kolem zeměkoule,“ uvádí. Postará se o to 58 renomovaných tvůrců z Německa, Česka, Rakouska, Británie, Švýcarska, Nizozemska, Norska, Lotyšska, Nového Zélandu, Japonska, Jižní Koreje a Jihiafrické republiky, kteří zvláštní výstavu obeslali 105 mimořádnými a kvalitativně vysoce hodnotnými díly, tvrdí. „Při svém osobním pohledu na svět šli i z technického hlediska náročnými vlastními cestami.“ Expozice je rozčleněna do šesti tématických skupin postihujících veškeré stránky života na Zemi, podle PNP „světlé i stinné stránky globalizace“. Bude přístupná denně kromě úterý od 10 do 16 hodin.