Ze 1436 onemocnělých je 1264 pokládáno už za vyléčené, ke středě 13. ledna bylo akutně infikováno ještě 172 lidí.

Do konce listopadu nárokovalo 32 policistů uznání jejich onemocnění jako pracovní úraz, ale všechna podání byla odmítnuta. Čtyři na to podali žalobu ke správnímu soudu.

Balíček z eurojackpotu

Eurojackpot loterie v pátek v Helsinkách po šesti týdnech bez hlavní výhry padl čísly 10, 19, 32, 36, 46 a doplňkovými 4 a 6. Jediný výherce ze Severního Porýní-Westfálska vyhrál v přepočtu 2 354 400 000 Kč.

Kadeřnice vs. pojišťovna

Pandémie zavřela i v Rakousku řadu podniků. „Ty, které mají pojištění proti přerušení provozu, doufají na odškodnění,“ píší OÖN. „Mnoho pojišťoven je ale plnit odmítá nebo nabízí narovnání. Nyní jedno kadeřnictví ve Welsu vyhrálo spor u okresního soudu. Podle něj musí pojišťovna uhradit škodu, která firmě vznikla na jaře 2020 při prvním lockdownu.“

Pojišťovna argumentovala, že ve smlouvě je jen placení v případě epidemie, corona je ale pandémií. Povinnost poskynout náhradu prý také vzniká jen tehdy, když úřady nařídí karanténu konkrétnímu podniku nebo jeho vedoucímu. V tomto případě je ale zákaz vstupu vysloven obecně a všem. Podle právního zástupce žalobce Lorenze Kirschnera je to „čarování se slovy“. U soudu vyhrál. Smlouva obsahuje pojmy pandémie a nákaza a je jedno, zda je dokládána pandémie nebo epidemie. „Nejasnosti v textu smluv jdou většinou k tíži pojistitele. Průměrný pojištěnec může vycházet z toho, že pojišťovna zasáhne, když zavře podnik, a je jedno, zda nařízení úřadu míří direktně na jeho firmu, nebo ne,“ řekl soud. Obdobně rozhodl okresní soud v Innsbrucku v žalobě hoteliéra o náhradu od pojišťovny.

Spor o thajského krále

Nedělní pasovský Welt am Sonntag rozebírá spor kolem thajského krále Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkuna (68). Ministerstvo zahraničí uzavřelo, že pro své časté privátní pobyty v Bavorsku nepotřebuje od nástupu na trůn v roce 2006 vízum, odborná služba bundestagu to ale zpochybňuje. Ústavní zákon jednoznačně nevysvětluje, zda reprezentant jiného státu při soukromém pobytu v Německu požívá výsady imunity. Král vlastní vilu ve Tutzingu na Starnberském jezeře a během první vlny pandémie na jaře se zdržoval i v hotelu v Ga-Pa (náš web informoval).

Ministr zahraničí Heiko Maas loni králi hrozil důsledky při protiprávním jednání v Bavorsku, například vykonáváním královského úřadu. Od poloviny října je Mahá zpátky v Thajsku, kde proti němu už měsíce demonstrují lidé mimo jiné kvůli jeho častým pobytům v Německu.

Rakušan v NY Times

Linecké Svobodné rádio představuje v rozhovoru s Christiana Aichmayra jako novinářskou hvězdu Christopha Koettla, narozeného ve Schwanenstadtu.

Přes tři roky pracuje v New York Times v týmu “Visual Investigations”. Jeho hlavním úkolem jsou analýzy a rešerše satelitních snímků, ale užívá i metod tradiční žurnalistiky – rozhovorů se svědky atd. Za svou práci o útoku chemickými zbraněmi v Doumě v dubnu 2018, při kterém zahynulo přes 30 lidí a o kterém doložil, že jej provedla syrská armáda, získal v září 2019 se svým týmem televizní cenu Spojených států Emmy.

Amnesty, magazín za lidská práva, vyzdvihuje Koettlovu spolupráci s aktivistkami Amnesty International Donatellou Roverovou a Dianou Semaanovou. Právě Köttl se svými zkušenostmi a zdroji analyzuje poskytnuté dokumenty, fotografie a záznamy. „Podrobujeme je ,stressové zkoušce´,“ říká. Začínají tím, zda obraz není o mnoho starší, než poskytovatel tvrdí. To ověřují dalšími snímky z googlu. Pak se pokoušejí lokalizovat místo záběru, což se jim často daří díky obrázku nějakého obchodu nebo mešity, které už znají z dřívějších fotografií. Koettl si vzpomíná, jak loni v listopadu objevil ve zpomaleném zvětšeném záběru děvčátko v ruinách domu zničeného americkým útokem. Dokázali tak, že zasáhl nejen bojovníky, ale i civilní obyvatelstvo, uvádí Christian Aichmayr. Monitoruje i sociální sítě.

Zdroj: Deník/OÖN

Satelitní záběry jako s vojenským vězením Sadnayah Amnesty na horním snímku CNES Astrium nestačí, zjištění Koettlova týmu jsou proto doplňována výpověďmi svědků – uvězněných, bachařů atd. Novinářský materiál doplnil 3D-modelem věznice od londýnského institutu Forensic Architecture. Podobně pečlivě se snaží skupina vypovídat i o poměrech v Severní Koreji.

„Že Koettl sám v Sýrii není, dělá jeho práci fyzicky méně nebezpečnou, ale často se ocitá v pnutí mezi dvěma světy,“ uvádí Aichmayr a cituje ho: „V poledne zkoumám obrazy mrtvých, večer jdu s přítelkyní do baru na skleničku – to pak na sebe protiklady narážejí…“

Jeho zatím posledním „kouskem“ je reportáž NYT o osudu rezaté nákladní lodi Rhosus, která připlula do přístavu v Bejrútu 21. listopadu 2013 dopoledne. „Nikdy jej ale neopustila a její nebezpečný náklad vedl o skoro sedm let později k tragédii, která ohrozila město,“ píše list. Na palubě měla 2750 tun dusičnanu amonného, který byl vyložen a loni 4. srpna explodoval ve skladu v Bejrútu. Loď samotná se v přístavu potopila v únoru 2018 a na dně leží dodnes. „Její bývalý kapitán Boris Prokošev řekl NYT, že slyšel od jiných námořníků, že Rhosus se potopil v roce 2015 nebo 2016. Analyzou satelitních snímků a lodních dat jsme našli jeho přesnou polohu, kde dodnes leží – nedaleko ,Ground Zero Bejrútu´, místa exploze,“ napsal Koettl.

Jak uvedl, 27 let starý Rhosus vyplul v září 2013 z Batumi na „poslední cestu“. Náklad byl určen pro Mozambik, ale kapitán byl vyzván k mimořádné mezizastávce v Bejrútu k převzetí dalšího nákladu údajně pro Jordánsko. Prokošev řekl, že další peníze potřebovali k zaplacení průjezdu Suezským kanálem.

V Bejrútu Rhosus přístavní úřad zabavil kvůli množství nedostatků a kapitánovi s částí posádky nařídil zůstat na palubě. V srpnu 2014 byli námořníci propuštěni. Na snímku z toho 2014 je vidět v přístavu Rhosus s částí pytlů dusičnanu, později identifikovaných s oněmi ve skladu, které pak vybuchly. Roku 2015 byla loď odtažena 1000 stop za molo, kde zůstala asi tři roky. V únoru 2018 začala nabírat vodu a během pár dnů byla pod hladinou. Stephen Wood, expert na satelitní snímky kosmické firmy Maxar, restauroval v únoru 2018 pro NYT multispektrální technikou pronikající vodou detaily potopeného Rhosusu.

Zdroj: Deník/OÖN

Na dolním snímku je úspěšný hornorakouský novinář s cenou. Foto: Deník/OÖN/DS Schwanenstadt